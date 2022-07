Rząd szoruje po dnie. Tak złych nastrojów społecznych za czasów władzy PiS jeszcze nie było

"Rzeczpospolita" opublikowała dane wskaźników nastrojów społecznych z badań, które kancelaria premiera zamawia w czterech ośrodkach badania opinii publicznej: CBOS, Ipsos, Kantar i GUS. Jak informuje dziennik, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów opracowuje z nich średnią, gdzie -2 oznacza ocenę skrajnie negatywną a +2 - pozytywną.

- Z określonych pytań buduje się indeks szczegółowych pytań, który jest bardziej odporny na bieżące badania. I to jest jego wartość. Podobnie jak to, że to wiedza z czterech źródeł - tłumaczy Marcin Duma, szef IBRiS.

"Pytań jest tu aż 14 - po połowie dotyczą polityki i gospodarki. A więc oceny rządu, samego premiera i zaufania do niego, także ocena polityki i aktualnej sytuacji politycznej oraz teraźniejszości i przyszłości, także w kontekście gospodarczym" - informuje "Rz".

Sondaż kancelarii premiera. Polacy coraz bardziej negatywnie oceniają premiera

Badanie do którego dotarła gazeta obejmuje okres od początku 2015 roku, czyli przypada na końcówkę rządów Ewy Kopacz. Kiedy koalicja PO-PSL oddawała władzę, indeks wynosił tylko -0,138 punktu. Beata Szydło tuż po przejęciu władzy miała zdecydowanie lepsze notowania (-0,046 punktu w I kwartale 2016) aniżeli obecna eurodeputowana i w 2017 roku była już nawet lekko na plusie.

Po przejęciu kierowania pracami rządu przez Mateusza Morawieckiego indeks wystrzelił w górę, a jego oceny do I kwartału 2020 roku były dobre lub raczej dobre - nawet 0,4 punktu na plusie. Zmieniła to pandemia.

Od początku 2020 roku nastroje społeczne lecą w dół. Dziś jego ocena to -0,412 punktu. Trochę gorzej oceniany jest rząd. W tym momencie indeks wynosi -0,417. Najgorzej jednak od początku rządów Zjednoczonej Prawicy oceniany jest stan gospodarki.

Jak zauważa "Rzeczpospolita", obecna ocena sytuacji gospodarczej jest gorsza niż na początku pandemii, kiedy Europę i Polskę dotykały efekty lockdownów. Wynosi już -0,861 punktu, a ocena przyszłości gospodarczej -0,831 punktu. Po pierwszym roku pandemii najniższy indeks wynosił -0,841 punktu.

Dr Jarosław Flis: Rząd od dwóch lat ma serie porażek, sam pakuje się w problemy

W rozmowie z "Rz" dr Jarosław Flis stwierdził, ze negatywnych ocen rządu Morawieckiego nie można tłumaczyć tylko pandemią i wojną. - Rząd od dwóch lat ma serię porażek, sam pakuje się w problemy - skomentował socjolog. Jako przykład ostatnich porażek wymienił m.in. zamieszanie wokół Polskiego Ładu czy KPO. Podkreślił również, że gdyby wybory były dziś, to partia Kaczyńskiego straciłaby władzę.