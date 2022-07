Pogoda. Żar poleje się z nieba. IMGW wydał czerwone alerty przed upałem. Nawet 37 st. C

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed upałami. Wydano ostrzeżenia o wysokich temperaturach dla większości województw. Najgorzej ma być w środę i czwartek. Termometry na zachodzie kraju mogą pokazać nawet 37 stopni - informuje rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski. Specjaliści z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przypominają, że w takie upały konieczne jest picie wody, zadbanie w szczególności o osoby starsze i dzieci oraz zwierzęta, a także przebywanie w cieniu lub pomieszczeniach klimatyzowanych.

REKLAMA

Zobacz wideo Czym się różni pogoda od klimatu? „Są jak nastrój kontra charakter"

Pogoda. IMGW wydał alerty najwyższego stopnia przed upałem

IMGW wydał ostrzeżenia meteorologiczne trzeciego stopnia (czerwone) przed upałem. Obowiązują one w województwach:

zachodniopomorskim (południowe powiaty),

kujawsko-pomorskim (zachodnie powiaty),

wielkopolskim,

lubuskim,

dolnośląskim (oprócz województw południowo-zachodnich, dla których wydano alerty drugiego stopnia),

opolskim,

śląskim (powiaty: kłobucki, lubliniecki, gliwicki i raciborski).

Synoptycy prognozują temperaturę maksymalną w środę od 33 do 36-37 stopni Celsjusza i od 30 do 34 st. w czwartek. W nocy temperatura minimalna w nocy ze środy na czwartek wyniesie od 19 do 22 stopni.

Pogoda w środę 20 lipca. Upał i dużo słońca. Miejscami nawet 37 stopni

Więcej informacji na temat prognozy pogody znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Obowiązują też wydane przez IMGW ostrzeżenia drugiego stopnia (pomarańczowe) przed upałem. Wydano je dla województw:

zachodniopomorskiego (oprócz powiatów południowych, w których obowiązują alerty trzeciego stopnia),

pomorskiego,

warmińsko-mazurskiego (powiaty południowo-zachodnie),

kujawsko-pomorskiego (oprócz powiatów zachodnich, w których obowiązują alerty trzeciego stopnia),

łódzkiego,

mazowieckiego (oprócz powiatów północnych i wschodnich),

lubelskiego (oprócz powiatów wschodnich),

świętokrzyskiego,

podkarpackiego (oprócz powiatów południowych, w których obowiązują alerty pierwszego stopnia),

małopolskiego (oprócz powiatów południowych, w których obowiązują alerty pierwszego stopnia),

śląskiego (oprócz powiatów zachodnich, w których obowiązują alerty trzeciego stopnia),

dolnośląskiego (powiaty: zgorzelecki, lubański, lwówecki, złotoryjski, karkonoski, Jelenia Góra, jaworski, kamiennogórski, świdnicki, wałbrzyski, Wałbrzych, dzierżonowski).

W tych regionach prognozuje się temperaturę maksymalną od 30 do 34 stopni Celsjusza. Z kolei temperatura minimalna w nocy ze środy na czwartek wyniesie od 13 do 17 st., w ciągu kolejnej nocy - od 18 do 21 st. C.

IMGW o upale w Polsce. Anomalia wyniesie aż 12 stopni. "Raz na 20 lat"

IMGW wydał też ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałem. Te obowiązują w województwach:

dolnośląskim (powiaty: ząbkowicki i kłodzki),

śląskim (powiaty: cieszyński i żywiecki),

małopolskim (powiat nowotarski),

podkarpackim (powiaty: krośnieński, Krosno, sanocki, leski i bieszczadzki).

Prognozowana temperatura w tych regionach ma wynieść od 29 do 32 stopni Celsjusza, natomiast temperatura minimalna w nocy - od 12 do 16 stopni. Alerty mogą zostać jeszcze zaktualizowane. Ich mapkę znajdziesz na stronie internetowej IMGW.

Pogoda. Upał i noce tropikalne. Brak szans na regenerację i wypoczynek. Kiedy ochłodzenie?

Wysokie temperatury będą utrzymywały się także wieczorami i w nocy. Synoptycy przewidują, że praktycznie na terenie całego kraju termometry będą pokazywały po zachodzie słońca około 20 stopni. To - jak tłumaczy Grzegorz Walijewski - oznacza niekorzystne dla nas tak zwane noce tropikalne. Według biometeorologów takie noce oznaczają, że człowiek nie ma szans na regenerację i wypoczynek w niższej temperaturze. Może to powodować rozdrażnienie i bezsenność.

Wysokie temperatury utrzymają się do soboty. W niedzielę nad Polskę napłynie nieco chłodniejsze powietrze, z temperaturami w okolicach 22-25 stopni. Po weekendzie znów wrócą upały.

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.