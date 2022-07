Nowe fakty ws. zabójstwa Aleksandry i jej córki Oliwii. Śledczy ustalili przyczynę śmierci kobiet

Do Prokuratury Okręgowej w Częstochowie wpłynęły ostateczne wyniki badań tkanek pobranych z ciał 45-letniej Aleksandry i 15-letniej Oliwii. Badania potwierdziły, że kobiety zostały uduszone w sposób gwałtowny.

Śledczy już wcześniej ustalili, że młodsza z ofiar została prawdopodobnie gwałtownie uduszona. Biegli nie byli jednak do tej pory w stanie wskazać przyczyny śmierci starszej ofiary.

Kobiety w chwili śmierci nie były pod wpływem alkoholu ani narkotyków.