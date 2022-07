Szkoły średnie ogłaszają pierwsze wyniki rekrutacji. We wtorek 19 lipca ogłoszenia o przyjęciu uczniów do liceów, techników czy szkół branżowych pojawiły się w placówkach w Krakowie czy Łodzi. Jak się okazało, wielu uczniów nie dostało się do wymarzonych szkół.

Rekrutacja do szkół średnich 2022 - wyniki z Krakowa

Jak informuje Onet.pl, szkoły średnie w Krakowie odrzuciły dwa razy więcej kandydatów niż w 2021 roku. Są to osoby, które nie dostały się do żadnej szkoły - liceum, technikum lub branżówki w tym mieście. Dla kandydatów dostępne są także miejsca rezerwowe, jednak jest ich znacznie mniej niż chętnych.

Aż 2,6 tysięcy uczniów nie dostało się do żadnej szkoły średniej w Krakowie. Rok temu takich osób było 1,3 tys. W dodatkowej rekrutacji zaplanowano ponad 800 miejsc, które zwykle dotyczą mniej popularnych szkół. Tylko kilkadziesiąt miejsc przypada na licea, prawie 500 dotyczy branżówek, a ponad 300 dotyczy technikum.

Rekrutacja do szkół średnich 2022 - w Łodzi ponad 300 niezakwalifikowanych uczniów

Do żadnej z wybranych szkół nie zakwalifikowało się także ponad 367 uczniów z Łodzi. Zgodnie z informacjami rzecznika prasowego prezydent miasta wynika, że w tegorocznej rekrutacji udział wzięło 7423 kandydatów, a w pierwszym naborze do jednej ze wskazanych szkół dostało się 6796 uczniów - najwięcej (4461) do liceów, a najmniej (286) do szkół branżowych.

Urząd miasta uspokaja, że na 367 kandydatów czeka nadal 729 miejsc, w tym: 322 w liceach, 266 w technikach oraz 141 w szkołach branżowych. Łódź już w maju szacowała, że ponad 300 uczniów może nie dostać się do żadnej szkoły w mieście. W związku z tym podjęto kroki, by zaradzić tej sytuacji - np. niektóre klasy zostały powiększone.

Rekrutacja do szkół średnich w Bydgoszczy

Wyniki rekrutacji poznali już także uczniowie z Bydgoszczy. Urząd Miasta nie podaje jednak dokładnej liczby kandydatów, którzy nie dostali się do wybranej szkoły. Jak uspokaja magistrat, liczba dostępnych dla nich miejsc w rekrutacji dodatkowej jest większa, od liczby chętnych. Ratusz również wcześniej oszacował, jak kumulacja roczników wpłynie na rekrutację. Obliczono wówczas, że trzeba zapewnić dodatkowe miejsca dla aż 4800 uczniów.

Wyniki rekrutacji do szkół średnich - harmonogram

W kolejnych dniach wyniki podadzą też inne miasta. Harmonogram dla pozostałych województw prezentuje się następująco:

dolnośląskie: 21 lipca

lubelskie: 22 lipca

lubuskie: 21 lipca

mazowieckie: 20 lipca

opolskie: 20 lipca

podkarpackie: 22 lipca

podlaskie: 21 lipca

pomorskie: 21 lipca

śląskie: 20 lipca

świętokrzyskie: 21 lipca

warmińsko-mazurskie: 20 lipca

wielkopolskie: 20 lipca,

zachodniopomorskie: 19 lipca.

Problem z liczbą uczniów w szkołach średnich pojawił się na skutek reformy, na podstawie której do podstawówek trafiły także sześciolatki. Wpływ na zdublowanie roczników miała także likwidacja gimnazjów.

