Metropolita białostocki o sprawie ks. Dębskiego: Oburzenie i zażenowanie. "Ja to bardzo ciężko przeżyłem"

- Wielki ból, wielki wstyd, wielkie zgorszenie - tak o sprawie ks. Andrzeja Dębskiego mówił w rozmowie z TVN24 metropolita białostocki abp Józef Guzdek. Zaznaczył, że gdy tylko dowiedział się o tym, co zrobił duchowny, podjął "natychmiastowe działania". Ks. Andrzej Dębski w związku z wulgarnymi wiadomościami wysyłanymi do jednej z kobiet został pozbawiony w tym tygodniu prawa do wykonywania jakichkolwiek posług duszpasterskich.

