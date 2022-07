Kielce. 34-latka zostawiła dwumiesięczne dziecko w rozgrzanym samochodzie. "Nie było mnie chwilę"

W Kielcach (woj. świętokrzyskie) funkcjonariusz z Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Końskich zauważył na parkingu, znajdującym się przed jednym ze sklepów, że w nagrzanym samochodzie jest małe dziecko. Donośny płacz dziewczynki było słychać na zewnątrz, ponieważ szyby auta były nieco uchylone.



Kielce. 34-latka zostawiła dwumiesięczne dziecko w rozgrzanym samochodzie

W poniedziałek 18 lipca w samo południe mężczyzna usłyszał płacz niemowlęcia, które bez żadnej opieki znajdowało się w jednym z samochodów. Dziewczynka leżała w nosidełku na przednim siedzeniu pasażera. Policjant zaalarmował służby, a następnie otworzył drzwi samochodu i wyjął dziecko.

- Szyby w pojeździe były uchylone, natomiast dziecko coraz głośniej płakało. Z uwagi na wysoką temperaturę, która panowała na dworze, pozostawienie dziecka w pojeździe mogłoby narazić je na niebezpieczeństwo - przekazała starsza sierżant Marta Przygodzka, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Końskich. Po przyjeździe służb okazało się, że dziecko nie wymagało pomocy medycznej.

Kielce. Zostawiła niemowlę w rozgrzanym samochodzie. "Nie było mnie chwilę"

Po pewnym czasie na miejscu pojawiła się matka dziewczynki. - Po około dwudziestu minutach od podjęcia interwencji zjawiła się 34-letnia matka dziewczynki, która bagatelizowała całe zdarzenie, twierdząc, że nie było jej tylko chwilę - przekazała starsza sierżant Przygodzka. Zawiadomienie w sprawie pozostawienia dziecka w samochodzie zostanie teraz skierowane do sądu rodzinnego.

Pamiętajmy, że podczas upalnych dni, temperatura wewnątrz pojazdu jest wyższa nawet o 20 st. C. Samochód szybko się nagrzewa, co jest niebezpieczne dla osób znajdujących się w środku. Pozostawianie dzieci czy zwierząt w nagrzanym samochodzie to dla nich śmiertelna pułapka.

