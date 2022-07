Ostrów Wielkopolski. Śmierć 50-latki w izbie zatrzymań. Sprawę bada prokuratura

- We wtorek o godz. 2.30 w nocy policjant pełniący służbę w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych powiadomił dyżurnego, że kobieta, która została zatrzymana w poniedziałek, nie oddycha, nie rusza się, nie ma funkcji życiowych - mówi portalowi Gazeta.pl mł. asp. Ewa Golińska-Jurasz z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim.

- Policjant wraz z pomocnikiem dyżurnego natychmiast rozpoczęli reanimację, wezwano pogotowie ratunkowe, które kontynuowało reanimację. Niestety, kobieta zmarła - dodaje funkcjonariuszka.

Na miejsce przyjechał prokurator, ciało 50-latki zostało zabezpieczone do sekcji zwłok.

- 50-letnia mieszkanka powiatu ostrowskiego została zatrzymana w poniedziałek za jazdę samochodem pod wpływem alkoholu. Miała w organizmie ponad 1,5 promila - informuje mł. asp. Ewa Golińska-Jurasz.