Poznań. Pierwsze trzy przypadki małpiej ospy. Zakażeni przylecieli z Hiszpanii i USA

Jak poinformowało Radio Poznań, w stolicy województwa wielkopolskiego zdiagnozowano pierwsze przypadki małpiej ospy. Później informację tę potwierdziła rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu Wiesława Kostuj.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy noszenie maseczki na otwartym powietrzu ma sens?

Pierwsze trzy zakażenia małpią ospą w Poznaniu. To osoby, które wróciły z Hiszpanii i USA

Zakażenie małpią ospą u trzech osób potwierdzono w piątek 15 lipca. Jedna z zakażonych osób to cudzoziemiec, a dwie pozostałe to Polacy. Dwóch zakażonych przyleciało do Poznania z Hiszpanii, a jedna ze Stanów Zjednoczonych. Obecnie osoby te przebywają w szpitalu. - Ich stan jest określany jako dobry - przekazała Wiesława Kostuj.

Z przeprowadzonego wywiadu epidemiologicznego nie wynika, by zakażeni mieli szersze kontakty z innymi osobami, które w związku z tym musiałby zostać poddane kwarantannie.

Wrocław. Pierwszy przypadek małpiej ospy. "Pacjent jest w stanie średnim"

Małpia ospa - objawy. Lista WHO

Jak informuje Światowa Organizacja Zdrowia, objawy małpiej ospy zwykle utrzymują się od dwóch do czterech tygodni i ustępują samoistnie bez leczenia. Symptomami małpiej ospy są:

gorączka,

intensywny ból głowy,

bóle mięśni,

bóle pleców,

brak energii,

obrzęk węzłów chłonnych,

wysypka lub zmiany skórne - pojawiają się w obrębie twarzy, rąk i stóp, ale też na ustach, oczach i genitaliach.

Charakterystyczna wysypka pojawia się zwykle od jednego do trzech dni po wystąpieniu gorączki. Zmiany skórne mogą być płaskie lub wypukłe, wypełnione przezroczystym lub żółtawym płynem. Z czasem zmiany te mogą wyschnąć i odpaść. Liczba zmian może wahać się u jednej osoby od kilku do kilku tysięcy.

Przeczytaj więcej informacji z Polski na stronie głównej Gazeta.pl.

WHO: Małpia ospa już w 50 krajach na całym świecie

Jak małpia ospa przenosi się z człowieka na człowieka?

Osoby zakażone małpią ospą przenoszą zakażenie, gdy mają objawy - czyli zwykle trwa to od dwóch do czterech tygodni. Można się małpią ospą zarazić przez bliski kontakt fizyczny, w tym seksualny, kontakt z wysypką, z płynami ze zmian skórnych, z krwią lub strupami, ale też po kontakcie z odzieżą, pościelą, ręcznikami czy sztućcami zakażonego. Najbardziej zagrożeni są pracownicy służby zdrowia oraz współdomownicy chorego.