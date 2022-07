Katowice. 22-latka zgwałcona na klatce schodowej. Sprawca zaatakował, gdy wracała z pracy

We wtorek 19 lipca śląska policja poinformowała o zatrzymaniu 25-letniego mężczyzny. Jest on podejrzany o zgwałcenie młodej kobiety.

Katowice. Policjanci zatrzymali 25-latka podejrzanego o gwałt na 22-latce

Jak opisują funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Katowicach, mężczyzna szedł za pokrzywdzoną, gdy wracała rano do domu z nocnej zmiany w pracy. 25-latek zaczepił kobietę w klatce bloku, grożąc jej nożem i pozbawieniem życia.

Mężczyzna zmusił 22-latkę do obcowania płciowego i uciekł. Ofiara zgłosiła policji gwałt i opisała sprawcę. "Policjanci natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia podjęli działania zmierzające do ustalenia tożsamości i zatrzymania sprawcy. Mężczyzna został zatrzymany kilka dni później w jednym z katowickich mieszkań, skąd trafił do policyjnego aresztu" - czytamy w komunikacie policji.

Prokuratura Rejonowa Katowice-Południe zawnioskowała o tymczasowe zatrzymanie mężczyzny. Sąd zgodził się na areszt podejrzanego na okres trzech miesięcy. 25-latkowi grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności.

Potrzebujesz pomocy?

Przemoc seksualna to każdy niechciany kontakt seksualny. Z danych UNICEF wynika, że na całym świecie tego rodzaju przemocy doświadczyło około 15 milionów nastolatek między 15. a 19. rokiem życia, ale tylko 1 procent nastolatek zwraca się z prośbą o pomoc do profesjonalisty. Badania wskazują, że u 80 proc. ofiar gwałtu rozwija się zespół stresu pourazowego (PTSD).

Pamiętaj, jeżeli Ty lub bliska Ci osoba padła ofiarą przemocy seksualnej, pomoc możesz uzyskać, dzwoniąc na Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" - 801 120 002 lub pod numer 112. Więcej informacji >>>

