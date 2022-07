Pogoda na dziś - środa 20 lipca. Upał i dużo słońca. Nawet 37 stopni na południowym zachodzie

Około godz. 6 w środę 20 lipca termometry pokażą od 18-19 stopni Celsjusza na krańcach północnych i w centrum kraju, do 20-21 na południu. Chłodniej będzie tylko w okolicach Białegostoku - tam 15 stopni.

Pogoda na środę. Nawet 37 stopni na południowym zachodzie Polski

W ciągu dnia temperatura maksymalna wyniesie od 23 stopni w Suwałkach, przez 25 w Białymstoku, 27 w Olsztynie, 29 w Gdańsku, 30-31 w Warszawie, Łodzi, Lublinie i Kielcach, 32-33 w Rzeszowie, Koszalinie, Krakowie, Katowicach, Toruniu i Bydgoszczy, 34-35 w Opolu, Poznaniu, Szczecinie i Gorzowie Wielkopolskim, do nawet 36-37 we Wrocławiu i Zielonej Górze. Powieje wiatr słaby i umiarkowany, przeważnie z kierunków wschodnich, a na krańcach wschodnich z północy.

W związku z upałami Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał szereg ostrzeżeń. Alerty pogodowe najwyższego, trzeciego stopnia obowiązują w województwach: zachodniopomorskim, lubuskim, dolnośląskim i wielkopolskim. Są ważne co najmniej do czwartku do godz. 20:00. Ich aktualny stan można śledzić pod TYM linkiem.

Warunki biometeorologiczne w środę 20 lipca

"W zachodniej połowie Polski występować będą na ogół niekorzystne warunki biometeorologiczne kształtowane przez uciążliwe środowisko termiczne. Na południowym zachodzie, w czasie silnego upału, zaznaczy się bardzo niekorzystny wpływ pogody na organizm człowieka. We wschodniej połowie kraju korzystne warunki biometeorologiczne w ciągu dnia ulegną przejściowemu pogorszeniu (z wyjątkiem Polski północno-wschodniej)" - podaje biomet.imgw.pl.

