Sławomir Sierakowski wzorem Litwinów założył zrzutkę na Bayraktara. Nowoczesny dron ma wesprzeć militarnie wojska Ukrainy, stawiające czoła armii Władimira Putina. "Rosyjski okręcie wojenny mamy 17 000 000 zł" - napisał w poniedziałek 18 lipca dziennikarz na Facebooku. Aktualnie na koncie jest 17 347 390 zł. Zostało 9 dni do końca, a cel to 22,5 mln zł. Akcję wsparło już 155 999 osób.

Zbiórka na drona dla Ukrainy. Sierakowski: "Kupmy polskiego Bayraktara"

Bayraktar TB2 to dron produkcji tureckiej. Dłuży m.in. do przeprowadzania rozpoznania, naprowadzania artylerii i do bezpośrednich ataków bombowych. Ma 6,5 metrów długości, a rozpiętość jego skrzydeł to 12 metrów. Może pozostawać w powietrzu do 27 godzin, średnia prędkość przelotowa sprzętu to 130 km/h, a maksymalna - 220 km/h.

Dzięki Bayraktarom Ukraińcy zniszczyli wiele ważnych celów - m.in. rosyjski punkt dowodzenia w rejonie Kijowa czy dwie łodzie typu Raptor nieopodal Wyspy Węży.

"Litwini zebrali środki błyskawicznie i firma produkująca Bayraktary postanowiła przekazać drona darmo Ukrainie, a zebrane pieniądze przeznaczyć na pomoc ludności. Później to samo stało się z kolejną zbiórką na trzy Bayraktary! Czas na nas. Pamiętacie Buczę, Irpień, Mariupol? Weźmy udział w tej walce. Kupmy polskiego Bayraktara.

Suma jest wyjątkowo ambitna, ale zrzutka idzie doskonale! Jeśli zbierzemy mniej, przekażemy wszystko na fundusz Sił Zbrojnych Ukrainy w Narodowym Banku Ukrainy. To samo zrobimy z nadwyżką. Działamy!" - czytamy w opisie.

Akcję można wesprzeć także poprzez udział w konkursach i licytacjach organizowanych na grupie na Facebooku Zrzutka.Licytacje pod hasztagiem #goBayraktar.

"Kiedy wybucha wojna, trzeba wybrać stronę i działać"

Sławomir Sierakowski poinformował, że w zbiórkę zaangażowani są również obywatele Białorusi.

"Ponad tysiąc osób siedzi w Białorusi w więzieniach z drakońskimi wyrokami z powodów politycznych. Nie zapominajmy o nich. Oni wrócą. A dziś, żeby pokazać, za kim są w tej wojnie, Białorusini zbierają z nami i są największą podzbiórką naszej zrzutki" - napisał w poście na Facebooku.

- Kiedy wybucha wojna, trzeba wybrać stronę i działać. Ukraina i Białoruś będą wolne - wezwał do udziału swoich rodaków przywódca białoruskiej opozycji Paweł Łatuszka, którego przytoczył Sierakowski.

Trwa zbiórka na drona dla Ukrainy. Cel to 22,5 mln zł

