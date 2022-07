Upał w Polsce. Policja: Nie zostawiaj dziecka w aucie! Nawet w cieniu. Nawet na kilka minut

We wtorek do zachodniej części Polski dotrą masy gorącego powietrza, które spowodują spory skok temperatury. W województwach lubuskim i wielkopolskim prognozuje się do 34-35 stopni Celsjusza. W kolejnych dniach upał rozleje się na kolejne regiony Polski, a temperatury powyżej 30 stopni wystąpią też w centrum i nad morzem, lokalnie również na wschodzie. Taki upał może stanowić zagrożenie dla naszego zdrowia, a nawet życia.

Upał w Polsce. Policja: Nie zostawiaj dzieci w samochodzie

Przy upałach, stojący w niezacienionym miejscu samochód zmienia się w śmiertelną pułapkę. Temperatura wewnątrz auta niekiedy może przekroczyć nawet 75 stopni Celsjusza, dlatego pod żadnym pozorem nie można zostawiać w nim dzieci, ani zwierząt. Nawet na chwilę.

W związku z tym przypominamy apel policji. "Apelujemy, aby nie zostawiać w samochodzie, nawet na chwilę, dzieci i zwierząt. Wystarczy kilka minut, aby mogło dojść do tragedii. Uchylona w pojeździe szyba w upalne dni wcale nie poprawia temperatury panującej wewnątrz samochodu. Tak samo jak parkowanie w cieniu obniża ją tylko o kilka stopni. Nie doprowadzajmy do takich niebezpiecznych sytuacji. Poniesienie odpowiedzialności karnej w tej sytuacji to najmniej dotkliwe konsekwencje. Przez brak rozwagi może dojść do narażenia życia" - czytamy na stronie policji.

Widzisz dziecko zostawione w samochodzie? Reaguj

Jak powinna zareagować osoba, która widzi dziecko lub zwierzę pozostawione w pojeździe? Rzeczniczka policji w Rybniku asp. Bogusława Kobeszko:

Upewnij się, czy w pobliżu nie ma kierowcy. Sprawdź, czy drzwi są otwarte. Jeżeli nie przyniesie to efektu, natychmiast powiadom odpowiednie służby, dzwoniąc pod numer alarmowy 112. Pozostań na miejscu i monitoruj sytuację. Pamiętaj, że w takiej sytuacji wybicie szyby w samochodzie, by uwolnić dziecko lub zwierzę ze śmiertelnej pułapki, nie pociąga za sobą odpowiedzialności za zniszczenie mienia.

