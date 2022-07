Pogoda. Do kiedy potrwa upał w Polsce? Gdzie będzie gorąco, a gdzie chłodniej? [MAPA]

Południowa Europa od wielu dni zmaga się z niebezpiecznym upałem. Pogoda z ekstremalnie wysoką temperaturą powietrza spowodowała już śmierć ponad 500 osób w Hiszpanii. W kraju, podobnie jak w Chorwacji, Grecji, Turcji czy we Włoszech, rozprzestrzeniają się też pożary. Fala upału przesuwa się w stronę Francji i Wielkiej Brytanii. Już we wtorek dotrze również do zachodniej części Polski.

Pogoda. Wtorek upalny na zachodzie, w środę już w całej Polsce

We wtorek na zachód Polski dotrze gorące, zwrotnikowe powietrze z zachodu, które spowoduje spory wzrost temperatury powietrza. W Lubuskiem i Wielkopolsce na termometrach możemy zobaczyć nawet 34-35 stopni Celsjusza - wskazują Fani Pogody. Najchłodniej ma być na północnym wschodzie i nad morzem - do 22 stopni Celsjusza i 25 st. w Białymstoku - wynika z prognoz IMGW. W pozostałych regionach ma być od 30 stopni Celsjusza w górę. Jak przypominają synoptycy, taki upał jest niebezpieczny dla zdrowia, dlatego nie powinniśmy przebywać na słońcu w godzinach 10-17.

W środę również będzie gorąco, a upał rozleje się po większym obszarze kraju. 30 stopni Celsjusza będzie już nie tylko na zachodzie, ale też w centrum, możliwe, że również na wschodzie. Z mapki pogodowe IMGW wynika, że tego dnia o godz. 12 najchłodniej będzie na Podlasiu - do 24 stopni Celsjusza, na Mazowszu i w Łódzkiem - do 28 stopni i na Lubelszczyźnie - do 29 st. W pozostałych regionach temperatura wyniesie od 31 stopni w centrum do 33-35 na zachodzie i nad morzem. Ostrzeżenia przed upałem wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Więcej na ten temat:

W czwartek najniższej temperatury możemy spodziewać się na Podlasiu, Podkarpaciu i w Świętokrzyskiem - tam o godz. 12 będzie maksymalnie do 27-28 stopni Celsjusza. 30 stopni na Lubelszczyźnie i w Łódzkiem, 31-32 w Małopolsce i na Śląsku, do 35-37 stopni temperatura ma podskoczyć na zachodzie i nad morzem. Mapę pogodową Polski z prognozą temperatur IMGW znajdziesz pod TYM linkiem.

Pogoda. Do kiedy potrwa upał?

Fani Pogody wskazują, że prognoza na kolejne dni przewiduje dwa scenariusze. Według jednych modeli w czwartek nadal będziemy zmagać się z upałem, według innych natomiast przez nasz kraj może przejść front z krótkotrwałym ochłodzeniem i burzami. Prawdopodobnie upał zostanie z nami jednak co najmniej do weekendu.

Według prognozy synoptycznej IMGW na ten tydzień upał ma nam towarzyszyć również w piątek. Instytut przewiduje, że utrzyma się temperatura maksymalna do 32 stopni Celsjusza. W sobotę z kolei ma być nawet 36 stopni. Z kolei w niedzielę nieco chłodniej - do 27 stopni Celsjusza, a nad morzem do 22 st.

