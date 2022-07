Afera respiratorowa. Prokuratura ma "niepotwierdzoną informację" o śmierci "handlarza bronią"

- Dysponujemy niepotwierdzoną informacją o śmierci Andrzeja I. Z tego względu podjęto działania służące urzędowemu stwierdzeniu tej okoliczności - przekazał w rozmowie z tvn24.pl Karol Blajerski, rzecznik Prokuratury Regionalnej w Lublinie. To ta jednostka w marcu tego roku wystawiła za Andrzejem I. list gończy.

Afera respiratorowa. Przedsiębiorca nie żyje? "Niepotwierdzona informacja" prokuratury

Portal nieoficjalnie podaje, że "niepotwierdzona informacja" to akt zgonu wystawiony w Albanii. Ciało "handlarza bronią" do tej pory nie trafiło do Polski.

- Fakt śmierci potwierdziliśmy swoimi kanałami, bezpośrednio w Albanii oraz za pośrednictwem Europolu - przekazał informator tvn24.pl z Komendy Głównej Policji. Policjant nie ma wątpliwości, że informacje o śmierci przedsiębiorcy są prawdziwe. - Dlatego wystąpiliśmy już formalnie do prokuratury o odwołanie poszukiwań - powiedział.

Tvn24.pl zwraca uwagę, że poszukiwania Andrzeja I. nie były intensywne. - Zespoły poszukiwań celowych nie otrzymały poleceń, by sprawę traktować priorytetowo. Po prawdzie to nie szukał go nikt - przyznają rozmówcy portalu.

Afera respiratorowa. Kontrakt Ministerstwa Zdrowia ze spółką E&K

Ministerstwo Zdrowia w 2020 roku zawarło umowę ze spółką E&K na dostawę 1241 respiratorów. Ministerstwo przelało na konto spółki ok. 160 mln zł. Ta dostarczyła jednak finalnie jedynie 200 urządzeń, które nie miały kompletnej dokumentacji, zostały też dostarczone niezgodnie z harmonogramem oraz, jak wskazywali posłowie KO, były niesprawne. W efekcie ministerstwo zrezygnowało ze współpracy, ale biznesmen zwrócił jedynie część zaliczki. Resort wciąż nie odzyskał 40 mln zł z wpłaconych pieniędzy.

W kwietniu tego roku Najwyższa Izba Kontroli poinformowała, że w związku z umową na respiratory skierowała do prokuratury zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez wysokich urzędników państwowych. Jednym z nich jest Janusz Cieszyński.

List gończy za Andrzejem I. wystawiono dopiero w marcu tego roku.

