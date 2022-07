Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował w Tarnowskich Górach, że w tym tygodniu zostanie ogłoszona decyzja w sprawie drugiej dawki przypominającej przeciw COVID-19 dla osób po 60 roku życia. Druga dawka przypominająca dla osób 60+ jest rekomendowana przez Europejską Agencję Leków.

Ta sprawa będzie omawiana między innymi z Radą do spraw COVID-19, która ma jutro [we wtorek - red.] posiedzenia - mówił w Tarnowskich Górach minister Niedzielski. Także zespół ds. wakcynacji przy ministrze zdrowia wyda w tym tygodniu opinię. Chciałem zadeklarować, że najprawdopodobniej w czwartek ogłosimy decyzję, o ile oczywiście wszystkie te opinie będą pozytywne - powiedział minister Adam Niedzielski.

Konferencja Niedzielskiego w Tarnowskich Górach. Spięcie po pytaniu o "eksperymenty"

Minister zdrowia uspokajał, że mimo iż w kolejnych państwach w Europie rośnie liczba osób zakażonych COVID-19, obecna fala zakażeń nie przekłada się na dużą liczbę hospitalizacji.

Na konferencji doszło do spięcia między rzecznikiem MZ Wojciechem Andrusiewiczem oraz jedną z osób zadających pytania. - Mamy wzrost liczby nadmiarowych zgonów, nawet za czasów II wojny tyle nie było. Mamy eksperymenty na dzieciach. Jak pan się z tym czuje? - powiedziała kobieta obecna na konferencji.

- Co do zgonów odsyłam na stronę internetową. Jeżeli chodzi o kolejne pytanie, to do tej pory sądziłem, że nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi. Muszę zmienić zdanie - powiedział Andrusiewicz.

