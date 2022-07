W piątek weszła w życie nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym, której głównym założeniem jest likwidacja Izby Dyscyplinarnej. W ramach zmian w strukturze Sądu Najwyższego powstaje Izba Odpowiedzialności Zawodowej.

REKLAMA

Zobacz wideo Next Station - Sztuczna Inteligencja

Sąd Najwyższy. Sędzia dawnej Izby Dyscyplinarnej chce dymisji prezesa Izby Karnej

Zgodnie z nowelizacją sędziowie ze zlikwidowanej Izby Dyscyplinarnej mogą przejść w stan spoczynku lub pełnić służbę w innych izbach, które zaproponuje im I prezes Sądu Najwyższego. W myśl nowych przepisów w poniedziałek do Izby Karnej przeniesiona została sędzia Małgorzata Bednarek. W Izbie Karnej, jak podaje Onet, orzekać chce też sędzia dawnej ID oraz były prokurator Prokuratury Krajowej Jarosław Duś.

Z Izby Dyscyplinarnej do Izby Karnej. Zaufana Ziobry nadal będzie orzekać w SN

Portal informuje, że sędziemu Dusiowi nie podoba się obecne kierownictwo Izby. Jej prezesem jest sędzia Michał Laskowski, były rzecznik SN, który ma krytyczny stosunek do reform w sądownictwie. Jak podaje Onet, sędzia dawnej ID wystosował do Laskowskiego list, w którym wprost zażądał jego rezygnacji. Duś w piśmie skrytykował też decyzję prezesa Izby Karnej o tym, że sędziowie powołani przez nową KRS nie będą orzekali ze "starymi" sędziami SN.

"W związku z przedstawieniem przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego propozycji przeniesienia na stanowisko w Izbie Karnej, której pracą Pan kieruje, zwracam się do Pana o złożenie rezygnacji z pełnienia funkcji Prezesa Izby Karnej" - czytamy w liście z 15 lipca, który cytuje Onet. Autor stwierdza, że "nie wyobraża sobie pozostawania w relacji służbowej z osobą, która publicznie daje wyraz lekceważenia obowiązujących przepisów prawa oraz standardów etycznych". Sędzia zarzuca Laskowskiemu, że ten w oświadczeniu nie poinformował o przynależności do partii politycznej, choć, jak wskazuje Onet, prezes Izby Karnej nigdy do żadnego partii nie należał.

Pracownik TVP opluty i zwyzywany. Policja wytypowała prawdopodobnego sprawcę

"Analogicznie do tzw. getta ławkowego"

"Jest dla mnie absolutnie nie do przyjęcia, że wyraża Pan akceptację dla izolowania sędziów Sądu Najwyższego w wykonywaniu powierzonych czynności poprzez wyznaczanie do składów wieloosobowych według kryterium czasu, w którym sędziowie zostali powołani do pełnienia urzędu z uwagi na ukształtowanie składu Krajowej Rady Sądownictwa" - napisał Duś. "Praktyka ta doprowadziła do stworzenia swoistego getta analogicznie do tzw. getta ławkowego wprowadzonego na polskich uczelniach w latach 30-tych XX wieku. Jeżeli dostrzega Pan jednak różnicę, proszę o jej wskazanie" — podkreśla w swoim liście Duś. Dalej dodaje, że "segregacja sędziów na starych i nowych stanowi wyraz pogardy dla doświadczeń wynikających z historii" - dodał.

Jak podaje Onet, Laskowski odpisał krótko - "Rezygnacji takiej nie zamierzam złożyć, zwłaszcza z powodów wskazanych w treści pisma".