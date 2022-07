Pracownik TVP opluty i zwyzywany. Policja wytypowała prawdopodobnego sprawcę

Do zdarzenia doszło w niedzielę po południu. Wówczas TVP Info relacjonowało, że na placu Powstanców Warszawy dwóch mężczyzn zaatakowało pracownika ochrony stacji.

W zamieszczony w mediach społecznościowych nagraniu widać, jak mężczyźni obrażają pracownika TVP. Jeden z nich opluł go. - Cwelu... No co? Taki byłeś k**** kozak - mówił jeden z mężczyzn w kierunku do ochroniarza.

Odchodząc, mężczyzna rzucił jeszcze w kierunku ekipy szklaną butelką. Mężczyźni wsiedli następnie do auta, które stało w pobliżu budynku i odjechali.

Atak na pracownika TVP. Sprawa trafiła na policję

Oficer prasowy śródmiejskiej policji podinsp. Robert Szumiata, poinformował Polską Agencję Prasową, że funkcjonariusze zajmują się sprawą po zawiadomieniu złożonym przez TVP.

Policjanci jeszcze w poniedziałek planują przesłuchać świadków i potwierdzić z pokrzywdzonym, czy wytypowany przez nich mężczyzna jest sprawcą incydentu.

Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich potępia atak

Do sprawy odniosła się dr Jolanta Hajdasz, dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, Jak zapewniła, CMWP SDP "potępia tego typu akty agresji w stosunku do dziennikarzy czy pracowników pionu realizacji Telewizji Polskiej oraz jakichkolwiek mediów"

"CMWP SDP podkreśla, iż fizyczne ataki na dziennikarzy i członków ekip realizujących materiały prasowe są jaskrawym naruszeniem zasady wolności słowa, która jest fundamentem ustroju każdego demokratycznego państwa i nigdy nie powinny mieć miejsca. Bezpieczeństwo pracy dziennikarzy i osób z nimi współpracujących jest warunkiem prawidłowej realizacji tej zasady, a państwo jest zobowiązane do zapewnienia dziennikarzom i osobom z nimi pracującym warunków pracy niezagrażających ich życiu i zdrowiu

- przekazała wiceprezes stowarzyszenia.

"Dlatego CMWP SDP przyłącza się do apelu TVP o pomoc w ustaleniu tożsamości sprawców opisanego zajścia i wyciągnięcie wobec nich konsekwencji prawnych" - napisano w oficjalnym stanowisku.