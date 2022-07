Pogoda na dziś - wtorek 19 lipca. Dużo słońca i bezchmurne niebo. Wracają upały

Temperatura w ciągu dnia wyniesie od 24 st. C do 28 st. C na wschodzie kraju oraz w centrum. Na zachodzie Polski przewidywane są temperatury nieco wyższe, w okolicach 29 st. C do 33 st. C. W całym kraju wiatr będzie słaby, zmienny i z kierunków zachodnich - przekazują synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.



Pogoda tygodniowa 18-24 lipca. IMGW przedstawia prognozę upałów

Pogoda na dziś - wtorek 19 lipca. Wracają upały

Biomet będzie korzystny, synoptycy nie przewidują zachmurzenia ani niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych. Od wtorku ponownie do kraju zawita fala upałów. Zachód kraju będzie najcieplejszy, wraz z upływem dni termometry mogą wskazać nawet 36 st. C. Temperatury będą wyjątkowo wysokie również w nocy. Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali jednak ostrzeżenia przez upałami trzeciego stopnia dla wybranych regionów. W pozostałych miejscach zostaną wydane ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia. Najwyższe zagrożenie może wystąpić w czwartek.

Pogoda na dziś - wtorek 19 lipca. Temperatura wyniesie ponad 30 st. C

We wtorek najwyższa temperatura może się pojawić w Zielonej Górze, Poznaniu, Bydgoszczy, Łodzi oraz we Wrocławiu - słupki rtęci mogą tam wskazać nawet 33 st. C. Nieco chłodniej będzie w Katowicach, Krakowie, Rzeszowie, Kielcach, Lublinie, Warszawie, Olsztynie, Szczecinie i Gdańsku, gdzie synoptycy przewidują od 26 st. C do 29 st. C. Znacznie niższa temperatura wystąpi w Białymstoku, gdzie może wynieść niecałe 25 st. C - podają synoptycy z IMGW.

