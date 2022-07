Kamil Bortniczuk był gościem "Rozmowy w południe" w RMF FM. Minister sportu został zapytany o wysoki odsetek uczniów, którzy nie uczestniczą w zajęciach z wychowania fizycznego w szkołach. Według danych nawet co trzeci uczeń nie chodzi na WF.

Minister sportu o zajęciach WF w szkołach: Statystyki nieobecności zostaną radykalnie zmniejszone

Jak się okazuje, polityk ma już plan na to, jak zmniejszyć liczbę uczniów, którzy nie biorą udziału w lekcjach WF-u. - Te statystyki nieobecności zostaną radykalnie zmniejszone, ponieważ tzw. zwolnienia z lekcji wf-u - semestralne czy dłuższe - będą respektowane tylko wówczas, gdy wystawi je lekarz specjalista, a nie tak jak dotychczas, lekarz rodzinny - powiedział Bortniczuk.

Minister ma także pomysł na to, jak zachęcić dzieci do sportu i do tego, by mniej czasu spędzały przed ekranami komputerów czy smartfonów. - Będziemy organizować programy wakacyjne dla dzieci, które są uzależnione od gier, od nowych technologii - zapowiedział polityk.

Kamil Bortniczuk został zapytany o to, czy jest ryzyko tego, że polscy uczniowie i sportowcy będą ćwiczyli zimą w nieogrzewanych halach, co ma być skutkiem niedoboru surowców energetycznych. - Jestem przekonany, że ośrodki sportowe dogrzejemy - czy to te nasze, w ramach COS-ów, czy te samorządowe. Hale sportowe czy sale gimnastyczne, które są podstawą do uprawiania sportu w zimie, w absolutnej większości funkcjonują przy polskich szkołach. Nie wyobrażamy sobie, żeby w okresie zimowym polskie szkoły były niedogrzane - stwierdził.

Kamil Bortniczuk o transferze Lewandowskiego: Widzę w Robercie radość

Dalej Kamil Bortniczuk został zapytany o transfer Roberta Lewandowskiego, który z Bayernu przeszedł do FC Barcelony. - Wszyscy widzieliśmy, że Robert (Lewandowski - red.) pragnął tego transferu. Widzę w Robercie radość, wielką ulgę, że ta saga transferowa się skończyła. Transfer do ligi hiszpańskiej gwarantuje, że do mistrzostw świata w Katarze Robert Lewandowski co tydzień będzie grał na najwyższym poziomie - stwierdził minister sportu.

