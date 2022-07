"Będziesz pierwszą kobietą w historii wyru**aną w gabinecie metropolity białostockiego", "Będę ją je*ał ostro, bardzo ostro, bardzo. Yy! Musi się wypiąć, dać mi du*y i będę ją pier**lił" - takie słowa padają na nagraniach, które rzecznik białostockiej kurii ks. Andrzej Dębski wysyłał do nieznajomej kobiety (przypadkiem nawiązała z nim znajomość w internecie). Sprawę nagłośniła sama Ola, która przekazała "Gazecie Wyborczej" wiadomości i nagrania, oraz jej narzeczony - Grzegorz. Wiadomości i filmy, m.in. pokazujące jak Dębski się masturbuje, były wysyłane przez księdza na Messengerze. Duchowny nigdy osobiście nie poznał kobiety, do której wysyłał swoje filmiki.

Białystok. "GW": Obsceniczna korespondencja księdza. Został zawieszony

Ksiądz Andrzej Dębski - kim jest duchowny, który wysyłał obsceniczne wiadomości?

Ksiądz Andrzej Dębski do momentu ujawnienia nagrań był rzecznikiem kurii w Białymstoku. Po publikacji nagrania duchowny został zawieszony w obowiązkach ze skutkiem natychmiastowym. - Nie wiem, nie mam pojęcia, co się ze mną stało, jak się to wydarzyło - mówił później duchowny, który dodał, że jego zachowanie "nie było stosowne". Duchowny został też pozbawiony prawa do wykonywania posług duszpasterskich i noszenia stroju duchownego. Kim jest ksiądz Dębski?

Andrzej Dębski urodził się w 1976 roku, ma więc 46 lat. Niedawno duchowny świętował 21. rocznicę święceń kapłańskich. W przeszłości ksiądz Dębski był prefektem białostockiego seminarium, czyli najważniejszą osobą, która ma wpływ na wychowanie przyszłych księży. Poza tym był dyrektorem biura prasowego archidiecezji białostockiej, a także pełnił funkcję archidiecezjalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Był także wykładowcą Wyższego Seminarium Duchownego.

Obsceniczne wiadomości ks. Dębskiego. "Zawiadomienie do prokuratury"

Ksiądz Dębski prowadził też program "Ziarno" w Telewizji Polskiej oraz był wydawcą katolickiego magazynu "Pod Twoją obronę" w TVP3 Białystok. Po ujawnieniu skandalu TVP zdecydowała się zerwać współpracę z duchownym. "Redakcja wyraża oburzenie skandalicznym zachowaniem ks. Andrzeja Dębskiego i decyduje o natychmiastowym zakończeniu współpracy przy programie 'Ziarno' i innych produkcjach, a także o wycofaniu z emisji odcinków 'Ziarna' oraz wszelkich materiałów z jego udziałem" - napisano w oświadczeniu.

Ksiądz Andrzej Dębski był także kapelanem klubu Sportowego Jagiellonia Białystok. W poniedziałek 18 lipca klub złożył oświadczenie w tej sprawie. "Ksiądz Andrzej Dębski nie jest już kapelanem Jagiellonii. W sobotę arcybiskup Józef Guzdek zawiesił go w pełnieniu wszystkich funkcji, również kapelana Jagiellonii, do której w 2010 roku powołał go abp Ozorowski. Ks. Dębskiego i Jagiellonię nie wiązała żadna umowa cywilno-prawna" - napisał klub na Twitterze.

W sprawę zaangażował się także Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. Według tej organizacji ksiądz Dębski "stał za wieloma działaniami skrajnie prawicowych organizacji w Białymstoku", popierając msze dla organizacji ONR i współpracującej z Jackiem Międlarem. "Zawiadomimy prokuraturę, że ksiądz Dębski z Białegostoku produkował zakazane prawem materiały pornograficzne z opisami przemocy, rozsyłał je przez internet kobietom. Art 202 kk do 12 lat pozbawienia wolności" - pisze OMZRiK w mediach społecznościowych.