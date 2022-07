Pogoda na dziś - poniedziałek 18 lipca. Będzie cieplej. Ale to dopiero początek

Po lipcowym ochłodzeniu, z którym mieliśmy do czynienia w ostatnim czasie, czeka nas zmiana pogody. Od poniedziałku prognozowane jest ocieplenie, w niektórych regionach zza chmur wyjdzie też więcej słońca.

Pogoda na dziś - poniedziałek 18 lipca. Temperatura powietrza do 26 st. C

W poniedziałek maksymalna temperatura powietrza wyniesie od 22 do 27 stopni Celsjusza. Najchłodniejszym punktem kraju będzie Białystok (22 st. C), 23 stopnie będzie w Łodzi i Warszawie. Z kolei 24 st. C w Bydgoszczy, Kielcach, Lublinie, Rzeszowie i Toruniu.

Do 25 stopni temperatura podskoczy w Katowicach i Krakowie, a do 26 w Gdańsku, Gorzowie Wielkopolskim, Koszalinie, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Suwałkach i Szczecinie. Najcieplej będzie natomiast we Wrocławiu i Zielonej Górze - tam nawet do 27 stopni Celsjusza.

Pogoda na dziś - poniedziałek 18 lipca. Temperatura powietrza w Polsce Fot.: Gazeta.pl

Pogoda na dziś - poniedziałek 18 lipca. Na północy przelotnie popada

W poniedziałek w większości regionów przeważać będą chmury, więcej przejaśnień pojawi się na południu. Na północy przelotnie popada deszcz, nie przewiduje się burz. Wiatr będzie umiarkowany, miejscami silny i porywisty z północnego zachodu.

Na zachodzie warunki biometeorologiczne będą obojętne, a wieczorem pogorszą się do niekorzystnych. W pozostałych regionach biomet będzie korzystny, przejściowo może przechodzić w obojętny.

Poniedziałkowe ocieplenie to dopiero początek. Już od wtorku temperatura powietrza, szczególnie na zachodzie, podskoczy do blisko 30 stopni Celsjusza. Od środy upał może objąć już niemal wszystkie regiony oprócz wschodnich krańców. Upał utrzyma się co najmniej przez kilka dni.

