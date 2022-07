Do zdarzenia doszło nad jeziorem Glinki nieopodal Włodawy w województwie lubelskim. Zgłoszenie o mężczyźnie, który utknął w bagnie, wpłynęło do lokalnej policji ok. godz. 1 w sobotę 16 lipca. "Poinformował, że znajduje się na podmokłym, bagnistym terenie i nie może dalej iść" - przekazała starsza aspirantka Kinga Zamojska-Prystupa w opublikowanym komunikacie.

Lubelskie. 54-latek utknął w bagnie. Wyciągnęli go strażacy

54-letni mężczyzna podczas rozmowy z dyżurnym policji przekazał, że znajduje się w rejonie ujścia jeziora Glinki. Dodał, że jego telefon za chwilę się rozładuje. Na miejsce natychmiast skierowano patrole, które rozpoczęły poszukiwania.

"Policjanci w pewnym momencie zauważyli znaki świetlne, które wysyłane były latarką. To doprowadziło ich do zaginionego. Z uwagi na ukształtowanie terenu i podmokły teren w działaniach pomagali strażacy z Włodawy, którzy wyciągnęli przemoczonego mężczyznę z bagna" - czytamy na stronie policji.

Lubelskie. Wędkarz usłyszał w nocy odgłosy dyskoteki

Jak się okazało, uratowanym mężczyzną był mieszkaniec województwa mazowieckiego i wędkarz, który spędzał czas na polu biwakowym. Przyznał, że w nocy obudził się i usłyszał odgłosy dyskoteki. Był przekonany, że lokal jest w niewielkiej odległości, dlatego poszedł w jego kierunku, nie informując o tym nikogo. 54-latek nie potrzebował pomocy medycznej.

"Apelujemy, by zawsze informować osoby, z którymi przyjeżdżamy na wypoczynek, gdzie się udajemy i zabierać ze sobą naładowany telefon komórkowy. Takie działanie może nam pomóc w powrocie do bliskich w nieznanym dla nas otoczeniu" - zwracają uwagę policjanci.

