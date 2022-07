Wrocław. 8-latek postrzelony z wiatrówki na podwórku. Pocisk utkwił w klatce piersiowej

Trwa wyjaśnianie okoliczności zdarzenia, do którego doszło w piątek na Przedmieściu Oławskim we Wrocławiu. 23-letni mężczyzna postrzelił z broni pneumatycznej 8-letniego chłopca. Dziecko trafiło do szpitala, musiało przejść operację.

3 Policja. Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Dariusz Borowicz / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl