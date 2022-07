Wyniki, które potwierdziły diagnozę małpiej ospy u młodego mężczyzny, przyszły w piątek 15 lipca, informacja na ten temat w mediach pojawiła się jednak w sobotę. Chory przebywa na I Oddziale Chorób Zakaźnych Szpitala przy ul. Koszarowej we Wrocławiu. - Leży od kilku dni, było podejrzenie lekarzy, otrzymaliśmy potwierdzenie z laboratorium, że jest to ten rodzaj ospy odzwierzęcej - przekazała "Gazecie Wrocławskiej" Anna Poznańska, rzeczniczka prasowa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu.

Małpia ospa we Wrocławiu. Pacjent przebywa w izolatce

Młody mężczyzny przebywa na oddziale zamkniętym. Jest pod obserwacją. Na chwilę obecną nie wiadomo, gdzie mógł mieć kontakt z chorobą - we Wrocławiu, w innej części Europy czy Polski. Prawdopodobnie zakaził się już w kraju.

- Pacjent ponad 10 dni temu poczuł się źle, zagorączkował, pojawiła się różnopostaciowa wysypka na skórze całego ciała, z których część, podkreślam tylko część zmian, odpowiadała obrazowi małpiej ospy. Stąd na początku tego tygodnia trafił do naszej klinicznej izolatki - mówił prof. Krzysztof Simon, wojewódzki konsultant chorób zakaźnych, kierownik kliniki i ordynator oddziału chorób zakaźnych w szpitalu przy ul. Koszarowej we Wrocławiu cytowany na oficjalnej stronie internetowej miasta.

- Pacjent jest w stanie średnim, zmiany skórne są na etapie formowania krost, na chwilę obecną nie ma zagrożenia życia. Na razie objawy nie ustępują, dlatego najbliższe 2-3 tygodnie spędzi w szpitalu - powiedział prof. Krzysztof Simon. - Leki przyczynowe są trudno dostępne i o ograniczonej skuteczności, stąd pacjenta leczymy objawowo - dodał.

WHO: Małpia ospa już w 50 krajach na całym świecie

Rozporządzenia związane z działaniami prewencyjnymi w przypadku małpiej ospy

27 maja Ministerstwo Zdrowia wydało rozporządzenia związane z działaniami prewencyjnymi w przypadku małpiej ospy. Przepisy dotyczą między innymi zgłaszania przypadków zakażenia, a także kwarantanny i hospitalizacji osób z podejrzeniem lub chorych na tę chorobę.

Osoby zakażone lub podejrzane o zakażanie wirusem podlegają obowiązkowej hospitalizacji. Wszyscy, którzy mieli kontakt z chorym, zostaną objęci kwarantanną, która wynosi 21 dni.

Podpisane przez ministra zdrowia Adam Niedzielskiego rozporządzenie dotyczy także obowiązku zgłaszania przypadków podejrzenia lub rozpoznania małpiej ospy oraz zgonu z jej powodu do właściwego miejscowo państwowego inspektora sanitarnego.

Niemcy. W Berlinie ruszyły szczepienia przeciwko małpiej ospie

Małpia ospa. Jak się przenosi? Jakie są jej objawy?

Małpia ospa to odzwierzęca choroba zakaźna wywoływana przez wirus ospy małpiej (MPXV) należący do rodzaju Orthopoxvirus. W sprzyjających warunkach może się przenosić z człowieka na człowieka.

Transmisja patogenu odbywa się przez uszkodzoną skórę, błony śluzowe, kontakt z płynami ustrojowymi, a także przez przedłużony kontakt twarzą w twarz, a więc drogą kropelkową. Choroba ma łagodny przebieg. W cięższych przypadkach konieczna może okazać się hospitalizacja. W leczeniu często stosuje się leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe.

Objawy zwykle utrzymują się od dwóch do czterech tygodni i ustępują samoistnie bez leczenia. Jak podaje WHO, symptomami małpiej ospy są:

gorączka,

intensywny ból głowy,

bóle mięśni,

bóle pleców,

brak energii,

obrzęk węzłów chłonnych,

wysypka lub zmiany skórne - pojawiają się w obrębie twarzy, rąk i stóp, ale też na ustach, oczach i genitaliach.

