Pogoda we Włoszech od ponad tygodnia jest upalna, w weekend temperatura wynosiła nawet 35-36 stopni Celsjusza. Ponadto w niektórych regionach panuje susza i wybuchają pożary. Włoski rząd ogłosił stan wyjątkowy w Dolinie Padu. Więcej na temat śmiertelnych upałów w Europie pisaliśmy TUTAJ. Z prognoz wynika jednak, że wysoka temperatura utrzyma się na dłużej, a nawet jeszcze wzrośnie, za co odpowiadać będzie antycyklon afrykański.

Pogoda. Afrykański antycyklon zbliża się do Włoch. Kulminacja upału w środę

Antycyklon afrykański, który nadciąga do Włoch, przyniesie kolejne fale upału po i tak gorącym już weekendzie. Meteorolodzy spodziewają się wysokiej temperatury w całym kraju. Zgodnie z przewidywaniami synoptyków z ilmeteo.it nadejdzie rekordowa fala upałów z temperaturą do 40-42 stopni Celsjusza w Dolinie Padu, Toskanii czy Lacjum - wskazuje dziennik "La Stampa". Bardzo ciepło będzie też w Mediolanie, Mantui, Lombardii, Emilii-Romanii, czy w Weronie i Turynie.

Meteorolog Mattia Gussoni, na którego powołuje się włoski dziennik, zwrócił uwagę, że wzrost temperatur w górach stanowi zagrożenie dla lodowców. To ostrzeżenie na dwa tygodnie po tragedii w Dolomitach, gdzie oberwał się lodowiec. Zginęło wówczas aż 11 osób. Według meteorologa trwająca tendencja klimatyczna może doprowadzić do tego, że jeszcze w tym wieku większość lodowców we Włoszech może zniknąć.

Pogoda. Upał nadciąga również do Polski. 30 stopni C już od wtorku

W ostatnich dniach w Polsce było chłodniej, na niebie widzieliśmy sporo chmur, padał deszcz, gdzieniegdzie wystąpiły też burze. Już od poniedziałku będzie jednak cieplej. Zgodnie z prognozą Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej tego dnia na zachodzie temperatura podskoczy do 28 stopni Celsjusza, na wschodzie i północy jeszcze będzie nieco chłodniej - do 21 st. C. We wtorek nad morzem wciąż do 21 stopni, ale na zachodzie i w centrum będzie już 30-33 stopnie. Na północnym wschodzie może popadać.

W środę gorąco i słonecznie. Nad morzem maksymalnie do 23 stopni Celsjusza, w centrum do 28 stopni, a na zachodzie do 33. W czwartek cieplej zrobi się również na wschodzie, gdzie na termometrach będzie nawet 27-28 stopni. Na zachodzie nawet do 35-36 stopni.

