Pogoda w niedzielę 17 lipca mnie pod znakiem deszczu i zachmurzeń. Do Polski napłynie chłodne powietrze polarne morskie. Nad Europą będzie dominował rozległy układ wysokiego ciśnienia z centrum nad Holandią. Jedynie północ, wschód oraz miejscami południowy zachód kontynentu znajdzie się w zasięgu słabych niżów z układami frontów atmosferycznych - informują eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Na wzrost temperatury możemy liczyć od poniedziałku.

Pogoda na dziś - niedziela 17 lipca. 20 stopni Celsjusza w niemal całym kraju

Według Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, na Pomorzu, Lubelszczyźnie temperatura maksymalnie wyniesie od 20 do 24 stopni Celsjusza, nieco chłodniej na Suwalszczyźnie, w rejonach podgórskich i na Pomorzu od 18 do 21 stopni - podają eksperci w komunikacie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany - w czasie burz porywy do 60 km/h.

Burze mogą rozwinąć się szczególnie na północnym zachodzie. Towarzyszące im opady deszczu wyniosą do 10 mm. Możliwy też grad. Warunki biometeorologiczne będą niekorzystne na północy i wschodzie, ale osłabną w ciągu dnia do obojętnych. Na zachodzie i południu biomet przeważnie obojętny, przejściowo zmieni się w korzystny - wynika z informacji biometeo.imgw.pl.

Kiedy temperatury wzrosną?

Obecnie bardzo wysoka temperatura, która przekracza nawet 40 stopni, notowana jest na południu Europy - w Portugalii, Hiszpanii, Grecji czy we Włoszech. Jak pisaliśmy, upały przyjdą do Polski już w przyszłym tygodniu. Prognozy przewidują nawet 37-39 stopni na zachodzie. Od środy upał zacznie przemieszczać się na wschód, a w piątek obejmie już prawie cały kraj.

"Model GFS widzi upał do 35 stopni na zachodzie kraju już we wtorek 19 lipca. Potwierdza to europejski model ECMWF, który co prawda widzi temperatury do 33 stopni na zachodzie kraju, ale jednak, okres rozpoczęcia gorących dni nad Polską wydaje się już pewny. Upał ma trwać w kraju również w kolejnych dniach" - piszą eksperci z portalu Fani Pogody.

