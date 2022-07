Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ma dobre wiadomości dla osób, które planują urlop w sierpniu - pogoda będzie sprzyjała wakacyjnym wyjazdom. Jak zapowiedział w programie "Newsroom" WP prof. Mariusz Figurski, sierpień będzie słoneczny, a temperatura ma przekroczyć normy wskazywane dla tego miesiąca.

REKLAMA

Zobacz wideo Ze słońcem nie ma żartów. Jak radzić sobie z upałami?

- Można się spodziewać, że okres wakacji w sierpniu będzie udany. Spodziewamy się też, że opady w tym okresie będą w normie wieloletniej, a więc nie powinno zbyt mocno padać - mówił prof. Figurski. Dodał, że choć jest to bardzo wstępna prognoza, to "spokojnie można planować urlop" na sierpień.

Przeczytaj więcej podobnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl >>>

Pogoda. W sobotę burze niemal w całym kraju. Wiatr do 100 km/h

Pogoda. Końcówka lipca z upałami. Nawet 39 stopni możliwe już w przyszłym tygodniu

Po okresie chłodniejszej, deszczowej aury powoli nadchodzi ocieplenie. Od wtorku-środy (19-20 lipca) do Polski zacznie wkraczać kolejna fala upałów. We wtorek ponad 30 stopni pokażą termometry na zachodzie kraju. Ciepło, które będzie stopniowo przesuwało się na wschód, w piątek obejmie już całą Polskę. Najgoręcej zapowiada się druga połowa przyszłego tygodnia, kiedy to temperatura w zachodnich regionach może sięgnąć nawet 37-39 stopni. Jak jednak uspokaja synoptyczka TVN Meteo Arleta Unton-Pyziołek, tak wysokie wartości mają utrzymywać się najwyżej przez kilka dni. Dodaje jednak, że nawet jeśli upał zelżeje, to temperatura w wielu miejscach wciąż będzie wynosiła około 30 stopni.

Z kolei FaniPogody.pl prognozują wstępnie, że jest szansa, iż upały ominą wschodnią Polskę, gdzie temperatura ma sięgnąć maksymalnie 28-29 stopni.

Upały w Europie. Czerwone alerty pierwszy raz w historii w Wielkiej Brytanii

Prognoza długoterminowa jest obarczona dużą niepewnością. Wynika to z ryzyka wystąpienia nagłych zjawisk meteorologicznych, jak i z różnorodności wykorzystywanych w modelach prognostycznych założeń fizycznych, statystycznych oraz równań matematycznych.

***

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina >>>