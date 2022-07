Białystok. "GW": Ksiądz wysyłał obsceniczne wiadomości. "Będziesz wyr***ana w gabinecie metropolity"

Ksiądz Andrzej Dębski ciszy się dużą popularnością w swoim regionie. Działa na wielu polach - pełni funkcję m.in.: rzecznika prasowego archidiecezji białostockiej, wykładowcy Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego, kapelana piłkarskiej Jagiellonii Białystok czy wydawcy katolickiego magazynu "Pod Twoją obronę" w TVP Białystok.

Okazuje się, że mężczyzna aktywny jest również w Internecie. "Gazeta Wyborcza" opublikowała w sobotę 16 lipca wiadomości, jakie wysyłał do nieznajomej kobiety - Oli. Pisał, że "będzie s*ką do spełniania poleceń, zachcianek. A będzie ich dużo...". Na pytanie dlaczego wysyłał takie wiadomości, odpowiedział: - Nie wiem, nie mam pojęcia, co się ze mną stało, jak się to wydarzyło.

Białystok. Początek znajomości. "Wszystko poszło za daleko"

Znajomość kobiety z ks. Dębskim rozpoczęła się od przypadkowego zaproszenia, które ta wysłała duchownemu na Facebooku. Przedstawiła się jako około 30-letnia pracownica jednej z delegatur Ministerstwa Sprawiedliwości. Wraz z narzeczonym Grzegorzem mieszka w stolicy.

Początek korespondencji datowany jest na 17 kwietnia - podała "Gazeta Wyborcza", dziennikarzom udostępnione zrzuty ekranu z wiadomościami. Jak zapewnił Grzegorz, to nie była żadna prowokacja za strony jego partnerki. - To ks. Dębski chciał tej znajomości, to on chciał ją kontynuować. Wszystko jednak poszło za daleko i w końcu zablokowaliśmy go na Facebooku - skomentował partner Oli.

"Będziesz pierwszą kobietą w historii wyr***aną w gabinecie metropolity białostockiego"

Ks. Dębski podtrzymywał rozmowę, a 22 kwietnia zaprosił kobietę do Białegostoku na mecz Jagiellonii. "Zabieram, zapraszam, zaskoczę, zadowolę, zaspokoję" - napisał w wiadomości, dołączając swoje zdjęcia. Na dwuznacznościach się nie zakończyło. Duchowny nabrał jedynie większej pewności. "Poczekaj, będziesz pierwszą kobietą w historii wyr***aną w gabinecie metropolity białostockiego" - czytamy w korespondencji z 8 maja.

"Gazeta Wyborcza" w artykule opublikowała także serię nagrań, na których ks. Dębski bezpośrednio zwraca się do Oli. - Musisz mi tylko zaufać - mówi z uśmiechem na twarzy. Wideo nakręcił też z miejsca pracy - w ogrodach Pałacu Branickich, gdzie nagrywa dla TVP program katolicki "Ziarno", adresowany dla najmłodszych. - Kocham cię Olcia, prosto z planu "Ziarna". Pa! - mówi. - Pozdrawiamy ciocię Olę - zwracają się do kobiety dzieci. Na innym z filmików ksiądz się masturbuje.

Decyzja kurii. Ks. Andrzej Dębski zawieszony

Do doniesień o seksualnych propozycjach ks. Andrzeja Dębskiego odniosła się białostocka kuria.

"Kuria Metropolitalna Białostocka informuje, że w związku z ukazaniem się informacji medialnych dotyczących ks. Andrzeja Dębskiego, decyzją abp. Józefa Guzdka, metropolity białostockiego, został on natychmiast zawieszony w wykonywaniu powierzonych mu zadań w archidiecezji białostockiej" - cytuje treść oświadczenia wicekanclerza kurii ks. Ireneusza Korzińskiego lokalny portal.

Ks. Dębski o Marszu Równości w Białymstoku, który "wyzwolił zło"

W kontekście doniesień o ks. Dębskim warto przypomnieć Marsz Równości, który przeszedł 20 lipca w 2019 roku ulicami Białegostoku. W uczestników rzucano wówczas kamieniami, jajkami i petardami, wiele osób zostało rannych. Ostatecznie policja ustaliła tożsamość 140 osób, które złamały prawo. Większość z nich ukarano za wykroczenia, części postawiono zarzuty karne. Sprawca dotkliwego pobicia nastolatka usłyszał wyrok roku i dwóch miesięcy więzienia w zawieszeniu.

Do sytuacji odniósł się duchowny. W przesłanym Katolickiej Agencji Informacyjnej tekście napisał, że marsz "niewątpliwie wyzwolił działanie zła i to po dwóch stronach".

"Bezwzględnie złem była agresja, którą widzieliśmy i której nie można usprawiedliwić, ale złem trzeba też nazwać przekaz medialny, który w sposób bardzo krzywdzący relacjonował później te wydarzenia i szybko znalazł kozła ofiarnego" - cytował portal Więź.

Zdaniem rzecznika prasowego archidiecezji białostockiej: "Marsze Równości, które przeszły w tym roku przez Warszawę, Gdańsk, Poznań, przechodząc w imię tolerancji i manifestując sprzeciw wobec dyskryminacji, pokazały rzecz zupełnie odwrotną - wrogość środowisk LGBT wobec chrześcijaństwa i brak szacunku wobec osób wierzących". "Czy zatem obowiązują podwójne standardy?" - pytał.

