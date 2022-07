Wakacje 2022. Gdzie kąpać się w Bałtyku? Ważny znak, którego nie można ignorować

Lipiec rozpoczął się falą upałów, później nadeszło spore ochłodzenie. Wkrótce temperatury mają jednak znowu wzrosnąć, a to oznacza, że wielu turystów ochłody będzie szukało w Morzu Bałtyckim. Gdzie można się kąpać?

Gdzie się kąpać w Bałtyku? Jak wypoczywać bezpiecznie?

Wypoczynek na plaży i morska kąpiel to bez wątpienia świetny sposób na wypoczynek, ale nie można zapominać o bezpieczeństwie, o co szczególnie apelują ratownicy. Inaczej wypoczynek może się skończyć tragedią, czego dowodzą sytuacje powtarzające się w każde wakacje. Przede wszystkim, przed wejściem do wody upewnijmy się, że ratownicy nie wywiesili czerwonych flag. Taki znak oznacza kategoryczny zakaz kąpieli i wchodzenia do wody.

Wakacje 2022. Od kiedy można się kąpać w morzu?

Czerwone flagi pojawiają się wtedy, kiedy warunki panujące na morzu są niebezpieczne - występują silne prądy, wysokie fale lub silny wiatr. Wchodząc do morza w takich warunkach, bardzo ryzykujemy. 16 lipca wiele nadmorskich kąpielisk wywiesiło właśnie taką flagę, ze względu na niesprzyjającą aurę.

Gdzie się kąpać w Bałtyku? Lista zamkniętych kąpielisk

Wysokie fale i warunki meteorologiczne to nie jedyny powód, dla którego niektóre kąpieliska są nieczynne. Plany miłośników morskich kąpieli mogą też pokrzyżować sinice. Powodem zakazu kąpieli mogą być także sinice. Listę kąpielisk, w których "zakwitły" publikuje Główny Inspektorat Sanitarny.

W tej chwili zamknięte zostały poniższe kąpieliska w Polsce:

kąpielisko Malta w Poznaniu,

przystań Nadole - Jezioro Żarnowieckie,

Jezioro Wysoka - Kamień,

kąpielisko Moczydło w Nieliszu,

Pilica Polska YMCA w Kurnędzu,

kąpielisko OKiR w Strykowie.

Bałtyk coraz cieplejszy. Woda nad polskim morzem ma nawet 25 stopni

A jaka jest temperatura wody w Bałtyku? IMGW podaje, że woda w Świnoujściu ma 19,9 stopni, w Międzyzdrojach 19,4, w Kołobrzegu - 19,1 stopni, we Władysławowie 19,4, a na Helu 18,4.

