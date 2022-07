Mielno. Z samego rana wszedł do wody między falochronami. Zniknął pod powierzchnią

"O 6.51 otrzymaliśmy zgłoszenie o mężczyźnie w Mielnie, który wszedł do wody między falochronami" - czytamy w komunikacie Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa.

Jak dodano, "na pomoc wyruszyły Brzegowe Stacje Ratownicze z Kołobrzegu oraz Darłowa". Na miejscu są również m.in. ratownicy WOPR oraz strażacy.

Jak przekazała ok. godz. 11 portalowi Gazeta.pl kom. Monika Kosiec z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie, zakończono akcję ratowniczą, ale wciąż prowadzone są działania poszukiwawcze. Nadal nie wiadomo, kim jest mężczyzna, który wszedł do wody. Na brzegu znaleziono jego odzież, ale na policję nie wpłynęło żadne oficjalne zgłoszenie.

Według policyjnych statystyk w lipcu utonęło 31 osób, w poprzednim miesiącu - 87. W całym ubiegłym roku zginęło w ten sposób 408 osób.

Apel o ostrożność nad wodą

Policja od lat apeluje o ostrożność nad wodą. Poniżej publikujemy zasady przekazywane przez funkcjonariuszy w oficjalnych komunikatach:

* Wybierając teren do wypoczynku nad wodą pamiętajmy o tym, by korzystać z miejsc do tego przeznaczonych (jeziora, stawy, zalewy, rzeki z wydzielonymi miejscami do kąpieli), najlepiej tam, gdzie nad bezpieczeństwem czuwają ratownicy WOPR-u.

* Przed kąpielą zapoznajmy się ze wszystkim znakami i instrukcjami dotyczącymi warunków przebywania w danym miejscu i zorientujemy się, gdzie znajduje się stanowisko ratownika oraz punkt pierwszej pomocy.

* Należy pamiętać, że na wejście do wody zezwala biała flaga umieszczona na maszcie kąpieliska. Flaga czerwona oznacza całkowity zakaz kąpieli.

* Warto rozeznać miejsce kąpieli i eksplorować je stopniowo - nie wolno wskakiwać do wody, której głębokości nie znamy lub gdy miejsce jest objęte zakazem skakania do wody. Nieznana głębokość i struktura dna może narazić nas na urazy, kalectwo, a nawet śmierć - może zdarzyć się, że natrafimy na skaliste dno lub znaczną głębokość i skok do wody zakończy się urazem

* Do wody nigdy nie wchodzimy, będąc pod wpływem alkoholu. Jak pokazują statystyki, najwięcej utonięć i wypadków nad wodą dotyczy właśnie osób znajdujących się pod wpływem alkoholu.

* Z kąpieli korzystamy najwcześniej po upłynięciu 30 minut od zjedzenia posiłku.

* Zadbajmy także o bezpieczeństwo zdrowotne - aby uniknąć tzw. wstrząsu termicznego w wodzie, zanurzamy się stopniowo oraz nie kąpiemy się bezpośrednio po dłuższym opalaniu.

* Pływając łódkami, kajakami i rowerami wodnymi pamiętajmy o założeniu kapoka.

* Brawura i ryzyko przyczyną wypadków - odpoczywając nad wodą pamiętamy także o tym, że nie jesteśmy jedynymi użytkownikami kąpielisk. Niedopuszczalne jest popychanie czy wrzucanie osób stojących na kładkach lub pomostach do wody. Nie wolno również podtapiać innych pływających.

* Szczególną opieką otaczamy dzieci. Pamiętamy o zaopatrzeniu ich w sprzęt umożliwiający bezpieczne korzystanie z wody. Stale obserwujemy osoby małoletnie tak, aby nie doszło do ich niekontrolowanego oddalenia się od brzegu lub wypłynięcia na zbyt dużą głębokość.

* Gdy potrzebna pomoc - jeśli podczas odpoczynku nad wodą zauważymy, że ktoś tonie, nie stoimy bezczynnie, tylko niezwłocznie udzielamy pomocy. Jeśli sami nie jesteśmy w stanie przeprowadzić czynności ratunkowych lub podjęcie ich zagrażałoby naszemu bezpieczeństwu, czym prędzej zawiadamiamy wykwalifikowane służby.