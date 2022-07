Zbiórka na drona dla Ukrainy. Na koncie już ponad 15 mln zł. "Mamy 2/3 Bayraktara! Jest poważnie"

Sławomir Sierakowski, założyciel "Krytyki Politycznej", wzorem Litwinów założył zrzutkę na Bayraktara. Nowoczesny dron ma wesprzeć militarnie wojska Ukrainy, stawiające czoła rosyjskim najeźdźcom.

Według stanu na sobotę godz. 9.20, na koncie zbiórki znajdowało się ponad 15,1 mln zł. Zrzutkę można znaleźć pod tym adresem >>>

"Kochana Polsko Zbrojna, co tu pisać. Mamy 2/3 Bayraktara! Jest poważnie. Akcja rezonuje za granicą" - przekazał w piątek wieczorem Sławomir Sierakowski we wpisie na Facebooku. Liczba wspierających to ponad 136 tys.

Akcję można wesprzeć także poprzez udział w konkursach i licytacjach organizowanych na grupie na Facebooku Zrzutka.Licytacje pod hasztagiem #goBayraktar.

Ukraińscy komandosi wylądowali na słynnej Wyspie Węży i podnieśli na niej flagę Ukrainy

Sławomir Sierakowski zbiera na Bayraktara dla Ukrainy

Bayraktar TB2 to dron produkcji tureckiej. Sprzęt służy m.in. do przeprowadzania rozpoznania, naprowadzania artylerii i do bezpośrednich ataków bombowych. Ma 6,5 metrów długości, a rozpiętość jej skrzydeł to 12 metrów. Może pozostawać w powietrzu do 27 godzin, średnia prędkość przelotowa drona to 130 km/h, a maksymalna - 220 km/h.

Obrońcy Ukrainy wykazali skuteczność dronów. Dzięki Bayraktarom zniszczono wiele ważnych celów - m.in. rosyjski punkt dowodzenia w rejonie Kijowa czy dwie łodzie typu Raptor nieopodal Wyspy Węży.

"Pamiętacie Buczę, Irpień, Mariupol? Weźmy udział w tej walce. Kupmy polskiego Bayraktara" - zachęca Sierakowski.

Nie tylko tureckie, ale też polskie drony

Ukraińcy bez wielkiego rozgłosu intensywnie korzystają z polskich bezzałogowców, w tym takich służących siłom specjalnym do atakowania wrażliwych rosyjskich celów. Chodzi o drony kamikadze Warmate z firmy Grupa WB.

Ruszyła zbiórka pieniędzy na podarowanie im kolejnego zestawu. Według stanu na sobotę godz. 9.20, na koncie zbiórki znajdowało się ponad 230 tys. zł. Zbiórka "Polskie drony bojowe dla Ukrainy" jest dostępna tutaj >>>