Pogoda. Przed nami chłodny weekend. W sobotę burze niemal w całym kraju. Wiatr do 100 km/h

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami w większej części kraju w sobotę 16 lipca - wydane zostały ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia przed burzami z gradem dla niemal wszystkich regionów. Bezpieczniej będzie tylko na krańcach południowo-zachodnich.

Pogoda. Burzowa sobota. Wiatr nawet do 100 km/h

Jak poinformowała synoptyczka Anna Woźniak, najsilniejsze burze przejdą w pasie od Wielkopolski przez Ziemię Łódzką, Kielecczyznę po Lubelszczyznę. - Na tych obszarach spodziewane są silne porywy wiatru do 85 kilometrów na godzinę, niewykluczone, że miejscami mogą zbliżać się nawet do 100 kilometrów na godzinę. Burzom będzie towarzyszył także grad o średnicy do 4 centymetrów - mówiła Anna Woźniak.

Synoptyczka dodała, że na północy Polski prognozowane są burze z ulewnym deszczem. - Sumy dwunastogodzinne mogą sięgać 20 litrów wody na metr kwadratowy, natomiast prędkość wiatru może dochodzić do około 70 kilometrów na godzinę. Grad będzie mały, za to okresami o umiarkowanym natężeniu - powiedziała Anna Woźniak.

Burze zaczną zanikać wieczorem. Najdłużej, bo do godzin nocnych, mogą pojawiać się na północnym wschodzie.

Pogoda na sobotę. To ostatnie chwile przed powrotem upałów

W weekend pogoda w Polsce będzie kształtowana przez front atmosferyczny z opadami deszczu i - burzami, który będzie przemieszczał się nad naszym krajem. - Polska znajduje się w zasięgu zatoki niskiego ciśnienia związanej z niżem znad Skandynawii, ze strefą aktywnego frontu chłodnego, który wkracza od północnego zachodu i przemieszczał się będzie na południowy wschód kraju - wskazywała synoptyczka tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek.

Zgodnie z zapowiedziami zaraz za frontem napłyną do nad masy chłodnego powietrza znad Skandynawii. Oznacza to, że czeka nas weekend z niską temperaturą, odczucie chłodu będzie potęgowane przez silny wiatr. Po chłodniejszym froncie prognozuje się jednak ocieplenie. Już w środę na termometrach będzie nawet 32 stopnie Celsjusza, a w kolejnych dniach nawet do 37-39 st. C.

