Zachodniopomorskie. "Na poboczu zauważył dużego ptaka". Okazało się, że to ranny orzeł bielik

Do leśniczego z Nadleśnictwa Tuczno zadzwonił kierowca z informacją, że znalazł dużego ptaka, który leży na poboczu. Okazało się, że to orzeł bielik. Obecnie wraca do zdrowia pod okiem weterynarza.

