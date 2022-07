Sobota 16 lipca w Polsce będzie dniem dość chłodnym. Najwyższe wartości odnotowane zostaną na południu kraju, najniższe zaś na północy. To jednak ostatnie chwile przed powrotem ekstremalnych upałów do naszego kraju.

Pogoda na sobotę 15 lipca - ostatnie dni przed powrotem upałów

Początek weekendu może nie wszystkim przypaść do gustu. Warto jednak pamiętać, że to ostatnie dni przed powrotem upałów. Według aktualnych prognoz już niedługo temperatura w naszym kraju może wynieść nawet 39 stopni.

Pogoda na sobotę 17 lipca Fot. Gazeta.pl

Tymczasem w sobotę wartości w cieniu w ciągu dnia nie powinny przekroczyć 22 stopni - tyle termometry wskażą we Wrocławiu, Krakowie i Rzeszowie. Nieco mniej, bo 21, przepowiadane jest w Katowicach i Zielonej Górze. Na 20 stopni mogą natomiast liczyć mieszkańcy Kielc, Lublina i Warszawy. W pozostałych regionach kraju wartości będą już oscylować wokół kilkunastu stioni.

I tak w Szczecinie i Poznaniu prognozowanych jest 19 stopni, w Łodzi i Białymstoku 18, a w Olsztynie i Bydgoszczy 17. Najchłodniej w sobotę ma być natomiast w Trójmieście - w Gdańsku na termometrach zobaczymy zaledwie 16 stopni.

Sobotnia pogoda będzie w miarę słoneczna - z częściowymi lub przelotnymi zachmurzeniami. Mogą także wystąpić opady deszczu.



Upały wracają do Polski. Na termometrach nawet prawie 40 stopni

Upały mają do Polski powrócić już w przyszłym tygodniu - aktualne prognozy mówią o wtorku 19 lipca. Gorąc przyjdzie do nas od zachodu, następnego dnia zacznie jednak przemieszczać się na wschód, do piątku obejmując obszar praktycznie całej Polski.



