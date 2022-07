Liczba włamań do mieszkań w Krakowie znacząco wzrosła. Mieszkańcy zauważają dziwne oznaczenia przy niektórych mieszkaniach. Znaki są malowane kredą, pojawiają się również monety na wycieraczkach. Może to być sposób oznaczenia przed włamaniem. Umundurowani oraz nieumundurowani policjanci będą patrolować potencjalnie zagrożone dzielnice.



Kraków. Rośnie liczba włamań. W tym roku doszło już do 173 incydentów

W I połowie tego roku odnotowano w Krakowie 173 zgłoszenia, dotyczące włamań zarówno do domów, jak i do mieszkań. W tym samym czasie w 2021 roku podobnych zdarzeń było 68, a w pierwszym półroczu 2019 roku było ich 133. W stosunku do roku bieżącego jest to wzrost o 25 proc. Najwięcej włamań od początku 2022 roku zanotował komisariat nr IV. Podlegają mu Bronowice, Krowodrza i Zwierzyniec - zgłoszono tam 33 złamania. Komisariat III, któremu podlegają dzielnice Prądnik Czerwony i Prądnik Biały odnotował 32 przypadki włamań. Do komisariatu VI przynależnego do dzielnic Bieżanów-Prokocim, Podgórze Duchackie i Swoszowice zgłoszono 30 włamań. Najmniej incydentów zanotowano na Grzegórzkach. Tam też mieści się siedziba małopolskiej policji, prokuratura i sądy - przekazuje portal TVN24.pl.

Włamania do mieszkań w Krakowie. Co znaczą dziwne znaki? Czy złodzieje znakują teren?

W dzielnicach, w których liczba włamań wzrosła, będzie więcej patroli. - W związku z częstszymi sygnałami dotyczącymi włamań do mieszkań i przeprowadzoną analizą zdarzeń podjęliśmy decyzję o zwiększeniu częstotliwości patroli zarówno policjantów umundurowanych, jak i nieumundurowanych, w rejonach, w których dochodzi do takich zdarzeń - przekazał TVN24.pl rzecznik komendy miejskiej policji Piotr Szpiech.

Policjanci otrzymali też informacje od mieszkańców o znakach malowanych kredą, które pojawiają się przy niektórych drzwiach. Lokatorzy znajdują też na wycieraczkach monety. - Może to być sposób na uzyskanie informacji przez włamywaczy o dłuższej nieobecności mieszkańców w danym lokalu - przypuszcza rzecznik.

Policjanci zalecają również, aby zachować czujność i dokładnie zabezpieczyć swoje mienie. Istotne jest domykanie bram w blokach, zbieranie z wycieraczek pozostawionych tam przedmiotów, zamazywanie znaków przed drzwiami.

