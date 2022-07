Wąbrzeźno. Wiatr porwał rower wodny z dziećmi na Jeziorze Zamkowym. Plażowicze usłyszeli krzyki

Odpoczywający w Wąbrzeźnie (woj. kujawsko-pomorskie) nad Jeziorem Zamkowym plażowicze usłyszeli we wtorek (12 lipca) w okolicach południa krzyki z wodnego rowerku, który oddalał się od brzegu wbrew woli osób na nim przebywających. Zaalarmowali straż pożarną.

REKLAMA

Zobacz wideo Bezpieczeństwo nad wodą. O czym pamiętać podczas wakacji?

Wąbrzeźno. Kobieta z dwójką dzieci porwana przez prąd wody na Jeziorze Zamkowym

Jak podaje "Gazeta Pomorska", rowerek wodny, do którego wsiadła przy brzegu kobieta wraz z dwójką dzieci, został nagle wypchnięty przez silny wiatr i kierował się w stronę mostu i przybrzeżnej roślinności.

Jak przekazał gazecie zastępca komendanta PSP w Wąbrzeźnie Cezary Maćczak, zaalarmowani przez świadków wydarzenia strażacy szybko przyjechali i uporali się z tą sytuacją. Pasażerowie rowerka wyszli bez szwanku z tej niespodziewanej przygody.





Więcej aktualnych wiadomości z kraju znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Pomorskie. Utonęli na niestrzeżonych kąpieliskach. Nie pomogły flagi i apele

Bezpieczny wypoczynek nad wodą. Co robić, gdy porwie nas prąd?

Policja zwraca uwagę, że w większości przypadków główną przyczyną wypadków na wodzie jest nieprzestrzeganie i lekceważenie przepisów, lekkomyślność i wchodzenie do wody pod wpływem alkoholu. W czerwcu Ane Piżl, która przez wiele lat pracowała w ratownictwie wodnym, wyjaśniła w rozmowie z Gazeta.pl, co robić, jeśli porwie nas prąd wody. Jak podkreślała, ważne, gdzie ten prąd nas ciągnie. Nie powinniśmy jednak z nim walczyć, by nie stracić całej energii.

Bezpieczeństwo nad wodą. Podstawowe zasady. O czym pamiętać? [LISTA]