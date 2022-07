Warszawa. Męskie Granie na Służewcu - będą utrudnienia w ruchu. Jak dojechać na koncerty?

Koncerty w ramach trasy Męskiego Grania rozpoczną się w piątek 15 lipca i potrwają do soboty 16 lipca. Na Torze Wyścigów Konnych wystąpią m.in. Me and That Man, Krzysztof Zalewski, Cool Kids Of Death czy Daria Zawiałow. Koncerty rozpoczną się po południu i potrwają do północy.



Męskie Granie w Warszawie - kto wystąpi 15 i 16 lipca?

Na warszawskim Służewcu wystąpią:

Piątek 15 lipca

Scena Główna: Cool Kids of Death; Daria Zawiałow; król, Mitch & Mitch con il loro Gruppo Etereofonico; Dawid Podsiadło.

Scena Ż: BEDOES; BIBOBIT/OSIECKA i Goście; Jagoda Kret; KAMP! X; Rubens; Zalia.

Sobota 16 lipca

Scena Główna: MARIA PESZEK; ME AND THAT MAN; MROZU; ZALEWSKI; Męskie Granie Orkiestra 2022.

Scena Ż: ATLVNTA; BOKKA; Frank Leen; ta UKRAINKA; Wczasy.

Warszawa. Męskie Granie na Służewcu. Jak dojechać na koncerty?

Władze miejskie zachęcają do korzystania z transportu publicznego. Przystanki "Wyścigi" będą kursowały jako stałe i do końca kursowania linii dziennych oraz do godz. 3:00 będą się przy nich zatrzymywały wszystkie kursujące tamtędy autobusy. Dojadą tam linie 136, 331, 504, 709, 727, 739, N34, N83. Dotrzeć można tam też tramwajami 4, 10 i 35 (należy wysiąść na pętli Wyścigi).

Uczestnicy wydarzenia mogą również skorzystać z autobusów specjalnej linii MG KONCERT. Będą kursować pomiędzy stacją metra Wilanowska a Torem Wyścigów Konnych w godzinach 15:00-20:00. Po koncertach, od godz. 23:30 zostaną udostępnione autobusy linii MG DO METRA, które będą dowozić pasażerów do stacji Ursynów. Przejazd autobusami linii "MG" jest bezpłatny dla uczestników wydarzenia - przekazuje Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie.

Warszawa. Męskie Granie na Służewcu. Utrudnienia na alei Wyścigowej

W trakcie Męskiego Grania, od piątku do niedzieli, zostaną wprowadzone zmiany w organizacji ruchu na alei Wyścigowej. Będzie tam obowiązywał zakaz zatrzymywania się wraz z informacją o możliwości odholowania pojazdu na koszt jego właściciela - czytamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie.

