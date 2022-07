Pabianice. Młody policjant nie żyje. Zginął w tragicznym wypadku na służbie

Do wypadku doszło w czwartek 14 lipca po godzinie 15 na 214. kilometrze drogi ekspresowej S8 na wysokości miejscowości Pawlikowice (woj. łódzkie). Policjant, kierujący motocyklem, poruszał się nitką trasy w kierunku Pabianic. 28-latek był na służbie.

Pabianice. Nie żyje młody policjant. Zginął na służbie

Jak przekazała policja, funkcjonariusz ucierpiał w wypadku, którego przyczyny nie są jeszcze znane. Mimo reanimacji, życia 28-latka nie udało się uratować.

- Dopiero badamy okoliczności tego zdarzenia, dlatego nie możemy podać przyczyny wypadku. Według dotychczasowych ustaleń nie brał w nim udział żaden inny pojazd oprócz motocykla, którym poruszał się 28-letni policjant - przekazała Polskiej Agencji Prasowej podkom. Ilona Sidorko z KPP w Pabianicach, którą cytuje TVN24.

Na miejscu zdarzenia pod nadzorem prokuratora działania prowadziły służby. Zablokowany był jeden pas, w związku z czym możliwe były utrudnienia w ruchu.

