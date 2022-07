612. rocznica bitwy pod Grunwaldem - setki rekonstruktorów przyjeżdżają do Polski. Rosjanie wykluczeni

15 lipca 1410 r. mistrz Zakonu Krzyżackiego Ulrich von Jungingen posłał polskiemu królowi Władysławowi Jagielle dwa nagie miecze, które miały zachęcić do rozpoczęcia walki.

Bitwa pod Grunwaldem - przebieg

Bitwa pod Grunwaldem zaczęła się w południe - po mszy świętej, którą odprawiono w pobliskim lesie. W tym czasie Krzyżacy czekali na polskie wojsko na polu bitwy w pełnym słońcu, co miało osłabić ich siły przed walką. Starcie pomiędzy Zakonem a wojskami Jagiełły trwało kilka godzin. Przez cały czas Polacy i Litwini utrzymywali przewagę nad Krzyżakami, bowiem po stronie Zakonu Krzyżackiego walczyło około 21 tys. żołnierzy (w tym tylko 250 braci zakonnych), zaś pod dowództwem króla Władysława II Jagiełły około 34 tys. żołnierzy.

Straty wojsk krzyżackich szacuje się na osiem tysięcy poległych, w tym 203 rycerzy spośród 250 uczestniczących w bitwie. Łączne straty armii zakonnej, wraz z jeńcami ocenia się na 10-12 tysięcy. Straty polskie nie są znane. Jak podkreśla prof. Michał Kopczyński z Muzeum Historii Polski, mało wiarygodna jest relacja słynnego kronikarza Jana Długosza, który przypisał Krzyżakom aż 50 tys. zabitych, a wojskom Jagiełły zaledwie dwunastu.

I chociaż strona polska wygrała walkę z Krzyżakami, to zwycięstwo nie zostało wykorzystane do całkowitego zniszczenia zakonu. Nie zdobyto Malborka, czyli stolicy Zakonu Krzyżackiego, gdyż wygasał rozejm Witolda z inflancką gałęzią zakonu na północy (korzystny w czasie bitwy) i wojska litewskie rozpoczęły odwrót. Niepewna była także sytuacja na południowych granicach Królestwa, którym groził atak ze strony ówczesnego sojusznika zakonu, węgierskiego króla Zygmunta Luksemburczyka.



Dwa lata po zwycięstwie nad Krzyżakami król Władysław Jagiełło ustanowił 15 lipca świętem narodowym. Tradycja przetrwała do 1794 r.

Bitwa pod Grunwaldem 2022. Rosjanie nie wezmą udziału w inscenizacji

Obecnie co roku 15 lipca członkowie bractw rycerskich z całej Europy przyjeżdżają do Polski, aby na polach dawnej bitwy rozegrać inscenizację historyczną. Kapituła Bitwy pod Grunwaldem podaje, że uczestniczy w niej około 1250 rekonstruktorów - m.in. z Niemiec, Włoch, Francji, Finlandii, Czech, Słowacji, Węgier, Rosji, Białorusi, Ukrainy, a nawet Stanów Zjednoczonych i Nowej Zelandii.

Rekonstrukcja jednej z najsłynniejszych bitew w historii Polski powraca w 2022 r. po dwuletniej pandemicznej przerwie. Tym razem jednak nie wezmą w niej udziału Rosjanie, w związku z trwającą wojną w Ukrainie. - Rosjanie nie będą walczyć w Grunwaldzie. Rekonstruktorzy z tego kraju co roku pojawiali się pod Grunwaldem i brali udział w rekonstrukcji. W tym roku nie ma na to zgody - przekazał dyrektor Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku Szymon Drej, cytowany przez TVN24.

Nie będzie także wojów z Ukrainy, którzy również uczestniczyli poprzednich edycjach rekonstrukcji. Oni jednak nie pojawią się dlatego, że walczą z rosyjskim najeźdźcą.

25. Rekonstrukcja bitwy pod Grunwaldem. O której się zaczyna?

Inscenizacja bitwy pod Grunwaldem odbędzie się w sobotę 16 lipca o godz. 15:00. Szczegółowy plan tegorocznych Dni Grunwaldu jest dostępny na fanpage'u muzeum bitwy.

