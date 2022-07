Mazowsze. 19-latka pojechała do chłopaka i nagle straciła przytomność. Zmarła na jego oczach

Do zdarzenia doszło w sobotę 9 lipca. Mieszkanka gminy Sochocin przyjechała do Julianowa w gminie Siemiątkowo (woj. mazowieckie) w odwiedziny do swojego chłopaka. - Nagle stan młodej kobiety się pogorszył - poinformował we wtorek 12 lipca na antenie Radia 7 mł. asp. Tomasz Łopiński z żuromińskiej komendy policji. 19-latka straciła przytomność.

Mazowsze. 19-latka zmarła na oczach swojego chłopaka

Jak poinformował funkcjonariusz z Komendy Powiatowej Policji w Żurominie, stan dziewczyny zaniepokoił jej chłopaka. Natychmiast wezwał służby medyczne.

- Około południa w sobotę stan zdrowia 19-latki wzbudził zaniepokojenie u młodego mężczyzny, który do miejsca swojego zamieszkania wezwał służby medyczne. W międzyczasie 21-latek razem z ojcem udzielali dziewczynie pierwszej pomocy - przekazał mł. asp. Tomasz Łopiński.

Po przyjeździe na miejsce pogotowia ratunkowego, mimo reanimacji, życia dziewczyny nie udało się uratować. Lekarze stwierdzili zgon. Zmarła na oczach chłopaka i jego ojca.

Prokuratura zleciła sekcję zwłok i badania toksykologiczne

Według informacji przekazanych przez chłopaka zmarłej dziewczyny 19-latka dzień wcześniej świętowała swoje urodziny i nic nie wskazywało na to, że może wydarzyć się tragedia. Kobieta była pod opieką lekarza. Miała chore serce. Prokuratura Rejonowa w Mławie bada przyczyny jej śmierci. Zdecydowała o przeprowadzeniu sekcji zwłok i badań toksykologicznych.

