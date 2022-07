Pogoda na dziś - piątek 15 lipca. Dużo chmur, możliwe ochłodzenie i deszcz

Polska znajduje się obecnie na skraju niżu znad Zatoki Botnickiej. Klin wyżu z centrum nad Atlantykiem pojawi się jedynie nad krańcami południowo-zachodnimi. Chłodny front atmosferyczny nadciągnie z północnego zachodu na południowy wschód. Tak więc przed frontem nadciągnie do nas ciepłe powietrze, natomiast za nim ponownie napłynie chłodne.



Pogoda dzieli Polskę na pół. IMGW ostrzega przed ulewami i wichurami

Pogoda na dziś - piątek 15 lipca. Zachmurzenie w całym kraju, utrzyma się również w nocy

Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przekazują, że nocy z piątku na sobotę również będzie występować zachmurzenie umiarkowane i małe. Na północy kraju wystąpią przelotne opady deszczu, nad morzem suma opadów może przekroczyć nawet 10 mm. Na wybrzeżu możliwe burze. Minimalna temperatura w kotlinach górskich może wynieść od 7 st. C oraz do 9 st. na północnym wschodzie. Od dolnego Śląska po Opolszczyznę, Górny Śląsk, Małopolskę, aż po Podkarpackie mogą wystąpić przelotne opady deszczu, które przyniosą również grad - informuje portal dobrapogoda24.pl.

Pogoda na dziś - piątek 15 lipca. Temperatura powietrza maksymalnie do 23 stopni C

Najcieplej w piątek będzie w Rzeszowie, Krakowie, Kielcach, Lublinie oraz we Wrocławiu - synoptycy zapowiadają tam temperaturę w okolicach 23 st. C. Nieco chłodniej będzie w Katowicach, Łodzi, Warszawie, Poznaniu, Zielonej górze, Bydgoszczy i Białymstoku - temperatura wyniesie tam około 20 st. C. Najchłodniej będzie na Pomorzu, w okolicach Gdańska i Olsztyna, gdzie słupki rtęci nie pokażą więcej niż 19 st.C.

