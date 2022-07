Jak podaje "Kurier Szczeciński", do zdarzenia doszło we wtorek 12 lipca. Około godziny 22 członek rodziny poinformował policję, że 57-latka weszła do jeziora w Ińsku (pow. stargardzki) i już z niego nie wyszła. Od razu rozpoczęto poszukiwania, które były prowadzone na wodzie i na lądzie.

Zachodniopomorskie. Policja szukała 57-latki, która nie wyszła z jeziora. Znalazła się 60 km dalej

Kobieta znalazła się dzień później. Jeden z klientów centrum handlowego w Szczecinie zwrócił uwagę na kobietę, która była niekompletnie ubrana i nie miała butów. Mężczyzna skojarzył, że może być to poszukiwana 57-latka. Wezwany na miejsce patrol policji potwierdził te przypuszczenia.

- Wyjaśniamy teraz okoliczności tego zdarzenia i ustalamy, w jaki sposób kobieta znalazła się w Szczecinie i co się z nią w międzyczasie działo. Pani jest cała i zdrowa - powiedziała w rozmowie z PAP rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie podkom. Irena Kornicz.

Zaginieni - jak reagować po zaginięciu bliskiej osoby?

Jak informuje portal zaginieni.pl, nie trzeba czekać 24 lub 48 godzin, by zgłosić zaginięcie bliskiej osoby. Policja ma bowiem obowiązek przyjąć zgłoszenie niezależnie od tego, ile czasu upłynęło od stwierdzenia nieobecności danej osoby. W tym celu należy osobiście udać się na najbliższy komisariat policji.

Wcześniej warto zapisać sobie jak najwięcej informacji, które mogą pomóc w poszukiwaniach oraz koniecznie przekazać najbardziej aktualne zdjęcie zaginionej osoby. Warto też wcześniej skontaktować się z osobami znajomymi lub przekazać funkcjonariuszom do nich kontakt. Po złożeniu zawiadomienia należy upewnić się, czy dane zaginionej osoby jeszcze tego samego dnia zostaną wprowadzone do policyjnego systemu komputerowego. Policja powinna też wydać zaświadczenie, w którym potwierdza przyjęcie zgłoszenia.

