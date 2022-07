Kujawsko-pomorskie. Mężczyzna szedł ulicami i bił przechodniów. Wśród poszkodowanych 14-latka

Do zdarzenia doszło w poniedziałek na ul. Paderewskiego w Koronowie (woj. kujawsko-pomorskie). Tuż po godzinie 8 na tamtejszy komisariat zgłosił się 80-latek, który powiedział policjantom, że jeden z przechodniów uderzył go pięścią w nos, powodując krwawienie. Dyżurny natychmiast po otrzymaniu tej informacji skierował na miejsce patrol, któremu przekazał rysopis napastnika.

Na miejscu o pomoc funkcjonariuszy poprosiła również kobieta, która została poszkodowana. Była to kolejna ofiara tego samego mężczyzny. Sprawca ataków próbował oddalić się z miejsca zdarzenia.

- Okazał się nim znany policjantom 61-latek. Mężczyzna został przez policjantów zatrzymany i doprowadzony do komisariatu. Okazało się, że na wspomnianej kobiecie agresor dokonał rozboju, ponieważ uderzył ją pięścią w twarz, a następnie wyrwał jej torebkę z zawartością gotówki. Od obojga poszkodowanych policjanci przyjęli zawiadomienia - informuje policja z Koronowa.

Koronowo. Mężczyzna bił przechodniów. Poszkodowana 14-latka

Jednak to nie koniec zdarzeń, do których doszło na ulicach Koronowa. Do komisariatu zgłosiła się jeszcze 14-latka, którą mężczyzna również pobił. Łącznie poszkodowane zostały trzy osoby.

61-latek odpowie za rozbój i uszkodzenie ciała. W środę sędzia po zapoznaniu z materiałami sprawy aresztował mężczyznę na trzy miesiące. Grozi mu kara do 12 lat pozbawienia wolności.