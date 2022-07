Kołobrzeg - pijany kierowca tira zderzył się z autokarem. Akcja ratunkowa i utrudnienia

Do wypadku doszło około godziny 7:12 na drodze krajowej numer 11 niedaleko Kołobrzegu w województwie zachodniopomorskim - podaje Onet. W wyniku zderzenia autokaru i samochodu ciężarowego droga w tym regionie została całkowicie zablokowana.

Wypadek niedaleko Kołobrzegu. Trwa akcja ratunkowa. Kierowca tira był pijany

Z ustaleń portalu krakow.naszemiasto.pl wynika, że to kierowca tira uderzył w tył autobusu. Na miejscu działa osiem zastępów straży pożarnej i pozostałe służby. Strażacy przez kilkadziesiąt minut wycinali z kabiny ciężarówki zakleszczonego kierowcę. Jak się okazało, mężczyzna nie odniósł żadnych poważnych obrażeń. Badanie alkomatem wykazało jednak, że kierowca tira był pijany - miał dwa promile w wydychanym powietrzu.

Autokarem, który uczestniczył w wypadku, podróżowało 11 osób. Ze wstępnych ustaleń wynika, że ranne zostały trzy osoby. W pojeździe uwięziony został kierowca.

Na razie nie wiadomo, w jakich okolicznościach doszło do zderzenia obu pojazdów. Droga między Podczelem a Sianożętami jest całkowicie zablokowana. Policja zorganizowała przejazd przez Bagicz i osiedle Podczele.

Zgodnie z polskim prawem, wyróżnia się dwa stany po spożyciu alkoholu:

stan "wskazujący na spożycie alkoholu" - gdy zawartość alkoholu we krwi wynosi od 0,2 do 0,5 promila lub od 0,1 mg do 0,25 mg w jednym dm sześciennym wydychanego powietrza;

stan nietrzeźwości - gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia do przekraczającego tę wartość lub gdy zawartość alkoholu w jednym dm sześciennym wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

W pierwszym przypadku mamy do czynienia z wykroczeniem, za które grozi areszt, grzywna do pięciu tys. zł i czasowe zatrzymanie prawa jazdy. Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych może wynosić od pół roku do trzech lat. W przypadku zakazu trwającego powyżej roku - przed otrzymaniem zwrotu prawa jazdy osoba musi ponownie odbyć egzamin na prawo jazdy.

Za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości sąd może natomiast orzec karę grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do dwóch lat. Sąd obligatoryjnie orzeka także zakaz prowadzenia pojazdów na okres od roku do 10 lat, a w przypadku, gdy kierujący w stanie nietrzeźwości spowodował wypadek śmiertelny, zakaz może zostać nałożony dożywotnio. Dodatkowo sąd orzeka również przekazanie środków pieniężnych na rzecz organizacji społecznej lub instytucji zajmującej się pomocą ofiar wypadków drogowych.

