Prezydentka Mołdawii Maia Sandu złoży dziś wizytę w Polsce. To pierwsza podróż mołdawskiej prezydentki do Warszawy po tym, jak jej kraj uzyskał status kandydata do Unii Europejskiej. O 16:45 w Belwederze Maia Sandu spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą. Mołdawska przywódczyni zostanie także przyjęta przez marszałków Sejmu i Senatu.

3 Fot. Alexandros Michailidis/ Shutterstock.com Otwórz galerię Na Gazeta.pl