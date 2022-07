Gdzie na grzyby w lipcu 2022? W lesie znajdziecie już m.in. kurki [MAPA GRZYBÓW]

Grzybiarze w lipcu mogą znaleźć w lasach grzyby rurkowe. Potocznie nazywane są one grzybami "z sitkiem" lub z "gąbką pod kapelusze". Lato to początek sezonu na prawdziwki, podgrzybki i maślaki. Co jeszcze może przynieść wakacyjne grzybobranie? Zmorą miłośników grzybów są suche i chłodne noce.

REKLAMA

Zobacz wideo Te grzyby wyglądają na jadalne, ale mogą tylko zaszkodzić

Przeczytaj więcej informacji z kraju i ze świata na stronie głównej Gazeta.pl

Gdzie na grzyby? Grzybiarze w lipcu narzekają na suche i zimne noce

Na mapie na stronie grzyby.pl można śledzić, gdzie dokąd warto wybrać się na grzybobranie. Najwięcej grzybów można znaleźć w woj. mazowieckim, w okolicach Białegostoku, obrodziło też na Podlasiu i w woj. kujawsko-pomorskim.

Grzybiarze nie są jednak w pełni zadowoleni z lipcowych zbiorów.

Grzyby - lipiec 2022. Zaplanuj grzybobranie [MAPA GRZYBÓW]

"W ubiegły weekend razem z kumplem, byłem parę godzin połazikować w swoich miejscówkach i znaleźliśmy raptem cztery kurki. Dzisiaj byłem kontrolnie powtórzyć mały rekonesans i nic. Lasy są praktycznie wysuszone na wiór, ale co się dziwić, skoro Lubuskie jest najbardziej dotknięta przez suszę i spalonym miejscem od słońca" - pisze jeden z nich na stronie grzyby.pl.

Przy odrobinie szczęścia w lesie można znaleźć kurki.

"Kurek zdecydowanie więcej jak tydzień temu-ok 3 litrów (300 sztuk). Były dojrzałe, wyrośnięte, ale też trochę drobiazgu" - chwali zbiory mieszkaniec Wejcherowa.

"Postanowiłem sprawdzić, czy w bukach coś się ruszyło po ostatnich deszczach. I się ruszyło - pojawiły się kurki. Potem były dęby starsze, brzozy, dęby młode i tak kurki wpadały do koszyka. Gdzieś po drodze znalezione cztery modrzaki, dwie usiatki, kilka podgrzybków zajączków i prawie na koniec jeden prawdziwek" - napisał grzybiarz z powiatu strzeleckiego.

Grzyby w zimie? Tak, w Karkonoszach. "Galaretowate uszy" to azjatycki przysmak

Kalendarz grzybów

W Polsce szczyt sezonu na grzyby wypada na wrzesień i październik. Nie oznacza to jednak, że wcześniej nie uda się nic zebrać.

Kalendarz grzybów:

Borowiki: od lipca do października (najwięcej zbiorów przypada na wrzesień i październik);

Gąski: od lipca do listopada (najwięcej zbiorów przypada na październik i listopad);

Kanie: od czerwca do listopada (najwięcej zbiorów przypada na wrzesień i październik);

Koźlarze: od lipca do października (najwięcej zbiorów przypada na sierpień i wrzesień);

Kurki: od czerwca do listopada (najwięcej zbiorów przypada na sierpień, wrzesień i październik);

Maślaki: od czerwca do października (najwięcej zbiorów we wrześniu);

Opieńki: od września do listopada (najwięcej zbiorów w październiku);

Podgrzybki: od czerwca do listopada (najwięcej zbiorów przypada na wrzesień i październik).

*******

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.