Kierowca po zderzeniu z betonowym ogrodzeniem trafił do szpitala. Ma złamaną rękę. 37-latek nie był właścicielem samochodu, który prowadził. Jak podaje portal e-kolo.pl, ford mustang miał pochodzić z wypożyczalni.

Do zderzenia pojazdu z betonowym ogrodzeniem doszło 10 lipca około 5 rano w Dobrowie w województwie wielkopolskim.

Dobrowa. Mężczyzna "skasował" auto z wypożyczalni

Mężczyzna wyszedł z wypadku bez poważniejszych obrażeń. Poza złamaną ręką nic mu się nie stało. Po przebudzeniu został przebadany alkomatem. Badanie wykazało, że miał 1,5 promila w wydychanym powietrzu.

O wypadku poinformowała Ochotnicza Straż Pożarna Ruszków Pierwszy.

"Po dojeździe na miejsce okazało się, że samochód osobowy ford mustang uderzył w przydrożny budynek gospodarczy, a następnie w betonowe ogrodzenie posesji" - czytamy w relacji strażaków.

"Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz ewakuowaniu poszkodowanego kierowcy z pojazdu i udzieleniu mu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Następnie po przybyciu na miejsce zdarzenia zespołu ratownictwa medycznego został on zabrany do szpitala" - poinformowali.

Samochód nadaje się do kasacji. Ile kosztuje takie nowe auto? Według autocentrum.pl nowy ford mustang to wydatek rzędu od ok. 264 tys. do 396 tys. złotych.

Co grozi za prowadzenie auta pod wpływem alkoholu?

Zgodnie z polskim prawem, wyróżnia się dwa stany po spożyciu alkoholu:

stan "wskazujący na spożycie alkoholu" - gdy zawartość alkoholu we krwi wynosi od 0,2 do 0,5 promila lub od 0,1 mg do 0,25 mg w jednym dm sześciennym wydychanego powietrza;

stan nietrzeźwości - gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia do przekraczającego tę wartość lub gdy zawartość alkoholu w jednym dm sześciennym wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

W pierwszym przypadku mamy do czynienia z wykroczeniem, za które grozi areszt, grzywna do pięciu tys. zł i czasowe zatrzymanie prawa jazdy. Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych może wynosić od pół roku do trzech lat. W przypadku zakazu trwającego powyżej roku - przed otrzymaniem zwrotu prawa jazdy osoba musi ponownie odbyć egzamin na prawo jazdy.

Za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości sąd może natomiast orzec karę grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do dwóch lat. Sąd obligatoryjnie orzeka także zakaz prowadzenia pojazdów na okres od roku do 10 lat, a w przypadku, gdy kierujący w stanie nietrzeźwości spowodował wypadek śmiertelny, zakaz może zostać nałożony dożywotnio. Dodatkowo sąd orzeka również przekazanie środków pieniężnych na rzecz organizacji społecznej lub instytucji zajmującej się pomocą ofiar wypadków drogowych.

