Jantar. Akcja ratunkowa na plaży zakończona. Służby: Być może nikogo więcej nie było w wodzie

"Około godziny 12:20 otrzymaliśmy informacje o kilku osobach, które się topią na wysokości wejścia numer 79 w miejscowości Jantar. Na miejscu działali już ratownicy WOPR. Natychmiast do działań ruszyli ratownicy z Brzegowej Stacji Ratowniczej Sztutowo oraz Świbno" - przekazała w środę po południu Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa.

Wcześniej ratownicy przekazali, że topiło się łącznie pięć osób, a na brzeg wydobyto cztery osoby. Dwie osoby były nieprzytomne, zostały przetransportowane śmigłowcami do szpitali. Jak informował w rozmowie z Onet.pl rzecznik MSPiR Rafał Goeck, stan zdrowia pozostałych dwóch osób jest dobry.

Ok. godz. 17 akcję zakończono. Jak przekazała nam sierż. szt. Karolina Figiel z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Gdańskim, nikogo w wodzie nie znaleziono. A to może wskazywać, że nikt w rzeczywistości nie zaginął.

- Ustalamy okoliczności zdarzenia, trzeba będzie przesłuchać osoby, które trafiły do szpitali: jak przebiegała sytuacja, jak to się stało, że rzuciły się do wody na pomoc. Panował straszny chaos. Być może osobie, której chciano pomóc, udało się samej wyjść na brzeg - mówi portalowi Gazeta.pl sierż. szt. Karolina Figiel.

Funkcjonariuszka podkreśla, że do policjantów nie wpłynęło też żadne zawiadomienie o zaginięciu osoby. Zaznacza jednocześnie, że obecnie nie można ze stuprocentową pewnością stwierdzić, że nie doszło do utonięcia.

Jantar. Akcja ratownicza

"Do tej dramatycznej sytuacji doszło podczas jej poszukiwań, gdy utworzono "łańcuch życia". Został on rozbity przez fale, a osoby biorące udział w akcji ratowniczej same potrzebowały pomocy" - przekazywała w komunikacie Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa.

Policja od lat apeluje o ostrożność nad wodą. Poniżej publikujemy zasady przekazywane przez funkcjonariuszy w oficjalnych komunikatach:

* Wybierając teren do wypoczynku nad wodą pamiętajmy o tym, by korzystać z miejsc do tego przeznaczonych (jeziora, stawy, zalewy, rzeki z wydzielonymi miejscami do kąpieli), najlepiej tam, gdzie nad bezpieczeństwem czuwają ratownicy WOPR-u.

* Przed kąpielą zapoznajmy się ze wszystkim znakami i instrukcjami dotyczącymi warunków przebywania w danym miejscu i zorientujemy się, gdzie znajduje się stanowisko ratownika oraz punkt pierwszej pomocy.

* Należy pamiętać, że na wejście do wody zezwala biała flaga umieszczona na maszcie kąpieliska. Flaga czerwona oznacza całkowity zakaz kąpieli.

* Warto rozeznać miejsce kąpieli i eksplorować je stopniowo - nie wolno wskakiwać do wody, której głębokości nie znamy lub gdy miejsce jest objęte zakazem skakania do wody. Nieznana głębokość i struktura dna może narazić nas na urazy, kalectwo a nawet śmierć - może zdarzyć się, ze natrafimy na skaliste dno lub znaczną głębokość i skok do wody zakończy się urazem

* Do wody nigdy nie wchodzimy będąc pod wpływem alkoholu. Jak pokazują statystyki, najwięcej utonięć i wypadków nad wodą dotyczy właśnie osób znajdujących się pod wpływem alkoholu.

* Z kąpieli korzystamy najwcześniej po upłynięciu 30 minut od zjedzenia posiłku.

* Zadbajmy także o bezpieczeństwo „zdrowotne" - aby uniknąć tzw. wstrząsu termicznego w wodzie, zanurzamy się stopniowo oraz nie kąpiemy się bezpośrednio po dłuższym opalaniu.

* Pływając łódkami, kajakami i rowerami wodnymi pamiętajmy o założeniu kapoka.

* Brawura i ryzyko przyczyną wypadków - odpoczywając nad wodą pamiętamy także o tym, że nie jesteśmy jedynymi użytkownikami kąpielisk. Niedopuszczalne jest popychanie czy wrzucanie osób stojących na kładkach lub pomostach do wody. Nie wolno również podtapiać innych pływających.

Szczególną opieką otaczamy dzieci. Pamiętamy o zaopatrzeniu ich w sprzęt umożliwiający bezpieczne korzystanie z wody. Stale obserwujemy osoby małoletnie tak aby nie doszło do ich niekontrolowanego oddalenia się od brzegu lub wypłynięcia na zbyt dużą głębokość.

Gdy potrzebna pomoc - jeśli podczas odpoczynku nad wodą zauważymy, że ktoś tonie nie stoimy bezczynnie tylko niezwłocznie udzielamy pomocy. Jeśli sami nie jesteśmy w stanie przeprowadzić czynności ratunkowych lub podjęcie ich zagrażałoby naszemu bezpieczeństwu czym prędzej zawiadamiamy wykwalifikowane służby.