Niebezpieczny barszcz Sosnowskiego powraca. Ostrzegają przed nim leśnicy z Bieszczad [WIDEO]

- Barszcz ma różne oblicza - zwracają uwagę leśnicy z Nadleśnictwa Baligród. Na nowym nagraniu porównują niewysoki, mniej groźny barszcz zwyczajny z okazałym, bardzo toksycznym barszczem Sosnowskiego. - Ta niepokojąca roślina jest dużo większa, pochodzi z Kaukazu. Gatunek inwazyjny, niebezpieczny dla ludzi i zwierząt, bo zawiera substancje, które w słoneczną pogodę mogą powodować charakterystyczne oparzenia - mówią. - Warto niszczyć takie rośliny przed zaowocowaniem - dodaje jeden z leśników, podkreślając przy tym, że usuwaniem barszczu Sosnowskiego powinny zajmować się wyłącznie osoby, które się na tym znają.

REKLAMA

Superksiężyc 2022 już dziś! Czeka nas spektakularny widok. O której?

Barszcz Sosnowskiego. Co to za roślina? Jak ją rozpoznać?

Przed barszczem Sosnowskiego leśnicy ostrzegali już wielokrotnie. Ta wysoka trująca roślina przypomina znany wszystkim koper, ale osiąga zdecydowanie większe rozmiary:

wysokość łodyg do nawet 4 metrów;

średnica liści do 150 cm;

średnica kuli kwiatowej do 50 cm;

długość korzenia do 2 metrów.

Skąd barszcz Sosnowskiego wziął się w Polsce? Przybył do nas w latach 50. XX w. z obszarów byłego Związku Radzieckiego i właśnie z tego powodu nazywany jest czasem "zemstą Stalina". Początkowo zaliczano go do roślin pastewnych, ale szybko zorientowano się, że jest toksyczny i zrezygnowano z jego uprawy. Nie oznacza to jednak, że roślina przestała rozprzestrzeniać się po całym kraju. Można go spotkać na łąkach i innych nieogrodzonych terenach.

Nimfy kleszczy - niebezpieczne i łatwe do przeoczenia. Jak się chronić?

Dlaczego barszcz Sosnowskiego jest niebezpieczny?

Od barszczu Sosnowskiego należy trzymać się z daleka. Roślina ta wydziela parzące olejki eteryczne, które uwalniane są w każdej jej części - łodydze, liściach i kwiatach. Olejki zawierają związki kumarynowe, zwane furanokumarynami, które mocno uwrażliwiają skórę na działanie promieni słonecznych.

Jak się chronić przed barszczem Sosnowskiego? Szczególną ostrożność powinniśmy zachowywać zwłaszcza latem, bo wilgoć i wysoka temperatura powietrza wzmagają toksyczność barszczu. Trzeba unikać nie tylko bezpośredniego zetknięcia skóry z rośliną, ale i starać się nie przebywać w pobliżu miejsca, gdzie rośnie: wspomniane już olejki mają zdolność unoszenia się w powietrzu nawet na odległość kilkunastu metrów.

Zobacz wideo Dlaczego należy unikać barszczu Sosnowskiego?

Barszcz Sosnowskiego. Co robić, gdy doszło do kontaktu z rośliną? Jak leczyć?

Warto zapamiętać, że w razie kontaktu z barszczem Sosnowskiego, należy:

dokładnie przemyć wodą z mydłem miejsce styczności z toksyczną rośliną lub zrobić okład z Altacetu, czy spryskać skórę panthenolem;

skontaktować się z lekarzem;

chronić skórę przed promieniami słonecznymi (wystarczy półtorej minuty kontaktu z sokiem barszczu Sosnowskiego i dwie minuty wystawiania skóry na słońce w ciągu pierwszych dwóch dób od kontaktu z rośliną, by pojawiły się na skórze oparzenia I stopnia);

w przypadku występowania reakcji alergicznej należy zażyć leki przeciwhistaminowe i/lub wapno.

***

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina >>>