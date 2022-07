Kolejna rozprawa Justyny Wydrzyńskiej, która pomogła w aborcji. Ma zeznawać mąż, który doniósł na żonę

Justyna Wydrzyńska to aktywistka od lat wspierająca Polki w bezpiecznym przerywaniu ciąży. Właśnie za to staje przed sądem - przekazała własne tabletki aborcyjne Ani, której mąż doniósł o tym na policję. Aktywistka jest oskarżona o "pomocnictwo aborcyjne".

Członkini Aborcyjnego Dream Teamu grożą 3 lata więzienia - rozprawa, podczas której może zapaść wyrok, ma zacząć się w czwartek o 9.00 przy ul. Poligonowej 3 w Warszawie. Będzie manifestacja solidarnościowa.

Proces aktywistki za pomoc w aborcji. Ordo Iuris chce kary dla przykładu

Do procesu dołączył Ordo Iuris. Prawicowa organizacja napisała opinię, w której wnioskuje o ukaranie Wydrzyńskiej "dla przykładu" - apeluje,"by przy wyrokowaniu w niniejszej sprawie Sąd miał na szczególnej uwadze także cele prewencji indywidualnej i generalnej".

Justynę wspierają organizację z całego świata - Amnesty International, ONZ czy FIGO.

"Nie spodziewamy się uczciwego wyroku od sędziny nominowanej przez Ziobrę, która dopuściła do sprawy Ordo Iuris, jednocześnie utrudniając dostęp do sprawy organizacjom społecznym i reprezentacji ambasad europejskich państw" - napisały członkinie ADT na Facebooku.

"Matka polskich aborcjonistek" przed sądem. Pomogła kobiecie w przemocowym związku

Przez koleżanki z ADT Wydrzyńska nazywana jest "matką polskich aborcjonistek". Jako jedna z pierwszych działała, udzielając informacji i wsparcia każdej osobie w niechcianej ciąży. Robi to od 16 lat. Początkiem aktywizmu była jej własna aborcja.

Jedną z kobiet, którym pomogła, była Ania. Wydrzyńska przekazała jej własne tabletki aborcyjne. Kobieta była w przemocowym związku, obawiała się reakcji partnera. Jak się okazało - słusznie. Jej mąż, kiedy dowiedział się o przesyłce z tabletkami, poinformował policję. W czwartek mężczyzna ma zeznawać.

Pomaga w aborcjach, czeka ją sąd. Ordo Iuris chce dołączyć do procesu

Działalność Wydrzyńskiej wpisuje się w rekomendacje WHO - Światowa Organizacja Zdrowia zaleca aborcję farmakologiczną, przeprowadzaną w domu, z pomocą osób bez wykształcenia medycznego, jednak z doświadczeniem w tym temacie, jako bezpieczną metodę przerywania ciąży.

Aborcyjny Dream Team: Chcemy wrócić do wspierania w aborcjach

Proces Justyny Wydrzyńskiej to pierwsza taka sprawa w Polsce i w Europie. Nigdy wcześniej aktywistka nie odpowiadała przed sądem za wsparcie w aborcjach.

"Mamy nadzieje, że jutrzejsza sprawa będzie tą ostatnią, że wszyscy świadkowie się pojawią i w końcu będziemy mogły wrócić do naszych normalnych zadań, czyli do wspierania was w aborcjach i walki ze stygmatyzacją aborcji" - piszą aktywistki.

"Ta sprawa kosztuje nas mnóstwo energii, jest stresująca zwłaszcza dla Justyny. Traktujemy tę sprawę jako przykład represji politycznej wobec aktywizmu, który robimy. Chcemy już móc wrócić do naszych normalnych obowiązków" - dodają.

Justyna pomaga w aborcjach od 16 lat. Polska stawia ją przed sądem

Poza uczestnictwem w demonstracji solidarnościowej aktywistki zachęcają też do dołączenia do akcji #JakJustyna i nagłaśniania sprawy w mediach społecznościowych.

Infolinia Aborcji Bez Granic: 22 292 25 97, więcej informacji na stronie internetowej

Kontakt z Federacją Na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny: federacja@federa.org.pl, tel. 22 635 93 95/92

Dyżur pomocowy ginekolożki w ramach federacyjnego Telefonu Zaufania - środa 16:00-20:00, tel. 22 635 93 92

Kontakt do prawniczki - prawniczka@federa.org.pl, szczegóły i więcej informacji można znaleźć na stronie Federy

Kobiety w sieci – to organizacja prowadząca telefon zaufania (725 892 134) oraz forum maszwybor.net

